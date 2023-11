Tout savoir sur les fourmis

L’association Proscience organise le samedi 18 novembre un événement consacré à l’intelligence des fourmis. Antoine Wystrach, chercheur au CNRS et auteur de « L’Odyssée des fourmis », sera l’invité d’honneur. L’entrée est libre et gratuite.

Mémoire époustouflante, don de la stratégie, force herculéenne, mathématiciennes, le génie des fourmis est multiple. Comment perçoivent-elles le monde à travers leurs yeux à facettes ? Présentent-elles des points communs avec la façon dont nous, humains, pensons ? Ou s’agit-il d’une autre intelligence, totalement étrangère à la nôtre ?

Antoine Wystrach est myrmécologue : c’est un spécialiste des fourmis. Chercheur en neuro-éthologie au CNRS, il est avec Audrey Dussutour l’auteur du livre L’Odyssée des fourmis qui retracent leurs voyages à la rencontre de quelques-unes des 13 000 espèces répertoriées. Il est l’invité de l’association Proscience, qui organise une après-midi spéciale fourmis au Musée de Tahiti et des îles le 18 novembre prochain.

Une expérience de navigation avec des fourmis

Il proposera une expérience de navigation avec des fourmis. En relâchant des fourmis à des endroits clefs et en prenant les données à l’aide d’un goniomètre, les visiteurs apprendront à déterminer et à comprendre les stratégies que les fourmis utilisent pour se repérer dans l’espace.

Plusieurs ateliers ludiques et pédagogies seront proposés autour des insectes et seront accompagnés de l’exposition Les insectes au secours de la planète. Cette exposition réalisée par l’IRD, s’appuie sur les avancées récentes de la recherche et des témoignages de chercheurs, et invite à découvrir les insectes sous un angle original, celui des sciences au service d’un monde plus durable. Elle est accompagnée d’un quizz à disposition du public.