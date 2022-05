Toutes à l’assemblée pour célébrer les vahine !

L’Union des femmes francophones océaniennes organise sa 7e édition de « Vahine tu as des talents » ce vendredi 20 mai à l’assemblée de la Polynésie française, au son de l’école de musique Ninirei. L’UFFO travaille à l’autonomisation économique des femmes polynésiennes, et leur donne ici l’occasion de présenter leur travail. Huit femmes d’exception seront sacrées « Poerava 2022 ».

Vahine, tu as des talents, c’est le mot d’ordre de l’Union des femmes francophones océaniennes et le nom de la grande journée organisée chaque année à l’assemblée de la Polynésie française. Et chaque année, huit vahine – le chiffre 8 a été choisi en référence au 8 mars, Journée mondiale de lutte pour les droits des femmes – sont distinguées. L’association portée notamment par Irmine Tehei, Eliane Tevahitua et Armelle Merceron, rappelle que « les femmes de Polynésie française bénéficient certes d’une égalité de droits avec les hommes, mais nombre d’entre elles sont loin d’exercer réellement ces droits. Les réussites de certaines ne doivent pas masquer les difficultés de beaucoup. En particulier, les actes de violences, la dépendance conjugale et la précarité économique sont des axes de progrès à réaliser. »

Les 8 Poerava 2022

Dans les jardins de l’assemblée, plus de 50 participantes feront la preuve de leur talent et proposeront à la vente : artisanat, cosmétiques à base de produits polynésiens, bijoux, objets de décorations, vêtements, produits éco-responsables pour la maison, et spécialités culinaires.

Une mini-tombola est organisée, avec un tirage prévu vers 15 heures. Enfin l’école de musique de Ninirei assura l’ambiance musicale avec ses ukulele, guitares et chants toute la journée.