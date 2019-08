Trafic d’ice entre Tahiti, Raiatea et Tahaa : procès le 23 septembre

Quatre hommes comparaissaient ce lundi pour trafic d’ice, commis entre juillet 2018 et août 2019 entre Tahiti, Raiatea et Tahaa. Le trafic porterait pour l’heure sur 149 grammes d’ice, pour un montant de 38 millions de Fcfp. Le procès a été renvoyé au 23 septembre, les prévenus ayant demandé un délai préparer leur défense.

C’est un renseignement anonyme qui a mis la gendarmerie sur la piste des quatre contrevenants. Après enquête et surveillance téléphonique, ils ont procédé à leur arrestation le 23 août.

Parmi les mis en cause placés en détention provisoire , deux frères M.T. et M.N., qui alimentaient Raiatea et Tahaa en méthamphétamine. Drogue qui selon leurs aveux, leur était fournie par F.M. à Tahiti. Celui-ci a nié les faits, bien que les écoutes aient démontré qu’ils étaient en liaison. De nombreux sms échangés ont été retrouvés sur leurs téléphones.

Le quatrième homme, pour sa part, comparaissait libre, car il est déjà placé sous contrôle judiciaire. Il transportait de l’ice à bord de son bateau, une navette qui reliait Raiatea à Tahaa. Selon lui, il est gros consommateur, et la drogue qu’il transportait était destinée à sa consommation personnelle, mais il assure qu’il n’en faisait pas trafic.

Pour l’heure l’enquête menée par la gendarmerie fait état de 149 grammes d’ice pour un montant de 38 millions. Mais le parquet semble estimer que le trafic est bien plus ample que cela. Des investigations plus poussées sont en cours, et deux autres personnes seraient aussi impliquées.

Trois des accusés ont demandé à ce que leur jugement soit repoussé afin qu’ils puissent préparer leur défense. Le procès est donc renvoyé au 23 septembre.

Les trois prévenus placés en détention provisoire le resteront jusqu’à leur procès. Quant au quatrième, il reste placé sous contrôle judiciaire.