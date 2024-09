Transport et mobilité : la population appelée à voter pour ses solutions préférées

La Direction des transports terrestres lance une enquête en ligne jusqu’au 25 novembre. Une initiative visant à recueillir l’avis des Polynésiens sur les solutions pour améliorer la mobilité sur l’île de Tahiti. Pédibus, installation de fontaines à eau sur le front de mer, location de vélos en libre-service, parkings-relais, végétalisation du centre-ville, forfait mobilité durable pour les salariés du privé et du public… Au total, vingt-et-une idées ont été présélectionnées. Les internautes sont invités à en choisir trois, et les sept propositions qui obtiendront le plus de votes seront soumises au gouvernement.

Les votes sont ouverts. La Direction des transports terrestres invite les Polynésiens à exprimer, en ligne, leurs préférences en termes de solutions à mettre en place pour encourager la mobilité à Tahiti. Parmi une liste de 21 idées, innovantes et réalisables à court ou moyen terme, la population est appelée à en sélectionner trois. Ces solutions, pour faciliter les déplacements, sont les fruits des forums sur la congestion routière organisés il y a presque deux ans, et reflètent donc les attentes de la population. Elles ont toutefois été consolidées par un comité de suivi – composé, entre autres, d’experts et de membres de l’assemblée – qui les a évaluées en fonction de leur pertinence et de leur faisabilité.

Objectif: désengorger les routes

Parmi les idées retenues : la mise en place de pédibus pour les écoles primaires, des fontaines à eau sur le front de mer de Papeete, des barres d’accroche pour vélos et scooters afin de sécuriser les stationnements, ou encore un système de location de vélos en libre-service. D’autres propositions consistent en la création de primes pour l’achat ou la location de vélos, ou bien la végétalisation des rues du centre-ville… bref, un tas de solutions – qui pourront être portées aussi bien par les acteurs publics que privés – qui favorisent des déplacements plus écologiques, plus pratiques, plus sécurisés, et qui devraient bien sûr participer à désengorger les routes.

Les votes sont possibles jusqu’au 25 novembre. Les solutions retenues seront ensuite proposées au gouvernement pour être intégrées au futur schéma directeur des transports. À noter qu’en fonction des moyens nécessaires à la mise en œuvre des projets préférés de la population, certains pourraient être effectifs dès 2025. Pour voter, rendez-vous sur ici.