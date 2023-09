Transports aériens : deux grèves à la fin de la semaine ?

Ça chauffe du côté des transports aériens avec deux préavis de grève. Le premier émane du Syndicat des personnels au sol aéronautiques d’Air Tahiti, mais des négociations sont en cours. Le deuxième a été déposé par le syndicat Force revendicatrice des agents de l’administration du Pays (Fraap) concernant les pompiers des aérodromes du pays qui demandent l’application du protocole signé en février dernier. Une rencontre avec le ministre Jordy Chan est prévue demain après-midi. Si aucun accord n’est trouvé, les premiers seront en grève jeudi et les seconds vendredi.

Les discussions se sont poursuivies cet après-midi entre le Syndicat des personnels au sol aéronautiques d’Air Tahiti et la direction de la compagnie locale. Avant de rentrer dans la salle, Louis Tumarae, mécanicien aéronautique chez Air Tahiti et secrétaire général du syndicat, expliquait demander une revalorisation salariale, des embauches et une révision des horaires de travail. Il dénonce des conditions de travail qui se sont dégradées au fil des années, malgré leurs alertes et leurs tentatives pour améliorer les choses. Selon le syndicaliste, la direction était ouverte à la discussion. Toutefois, si aucun accord n’est trouvé, la grève commencera ce jeudi matin.

Toujours en lien avec l’aéronautique, le syndicat Force revendicatrice des agents de l’administration du Pays (Fraap) a également déposé un préavis de grève concernant les pompiers de 43 aérodromes et la Direction de l’aviation civile. Une grève qui pourrait prendre effet vendredi si aucun accord n’est trouvé. Ils demandent l’application du protocole signé en février avec l’ancien ministre Jean-Christophe Bouissou. « Nous ne demandons que l’application de ce qui a déjà été acté, ce qui est passé en conseil des ministres, au Journal officiel. Ce sont les arrêtés d’application individuels qui tardent. On s’est dit on laisse cent jours par respect. Au bout de cent jours, rien. La DGRH chez nous et la direction de la DAC (direction de l’aviation civile) étaient en train de faire un travail de sape. Ils nous provoquaient », dénonce Gérard Barff, secrétaire général de la Fraap.

Particulièrement remonté contre la directrice par intérim de la direction de l’aviation civile, Myriam Namri, Gérard Barff parlent de « petits chefs qui donnent l’impression de remettre en cause le protocole d’accord » et dénonce le « lobby du port autonome ». Une réunion a bien eu lieu entre le syndicat et le ministère des Grands travaux et de l’Équipement de Jordy Chan, mais elle s’est visiblement mal passée. « Jordy Chan a dit que ce n’était pas lui qui avait signé le protocole mais ça ne se passe pas comme ça ! S’il ne comprend pas les modalités de la fonction publique, du gouvernement et du pays. Ce n’est pas le port autonome, ce n’est pas un Epic, tu suis les dossiers, il y a une continuité dans les dossiers. S’il n’a pas signé, hé bien on n’a pas besoin de lui. Je fais appel au président, c’est lui qui est le chef suprême de l’administration et on attend les négociations. »

Des négociations sont prévues ce mardi, à partir de 14h30 à la présidence, avec le ministre Jordy Chan. Si aucun accord n’est trouvé, les pompiers des aérodromes de la direction civile seront en grève ce vendredi.