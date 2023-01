Transports, écoles, raffineries… Tous en grève le 31 janvier contre la réforme des retraites

Après une première grande manifestation contre la réforme des retraites qui a réunie 1,2 million de personnes en France, les syndicats ont promis une nouvelle journée de mobilisation le mardi 31 janvier. A Tahiti, le mouvement sera également suivi comme celui du 19 janvier.

Face à la contestation contre la réforme des retraites, le gouvernement peine à convaincre les Français et les syndicats. L’intersyndicale reste plus que jamais mobilisée et prévoit un mardi noir le 31 janvier. Parmi les secteurs grévistes : les transports ferroviaires et aériens, la fonction publique et les raffineurs.

Dans les transports ferroviaires et aériens

Une nouvelle fois, le plus gros du mouvement est attendu dans le secteur des transports. Du côté ferroviaire, les quatre organisations syndicales de la SNCF ont une nouvelle fois appelé à une journée de mobilisation « massive ». Même son de cloche du côté de la RATP. Toutes les prévisions trafic seront connues au plus tôt 48 heures à l’avance.

Dans le secteur de l’énergie

Dans les raffineries, on ne souhaite pas attendre le 31 janvier. La CGT Pétrole a appelé à la grève pendant 48 heures à partir du 26 janvier, avant un deuxième appel à faire grève pendant 72 heures à partir du 6 février.

Dans les écoles

Concernant les écoles, leur fonctionnement risque une nouvelle fois d’être très perturbé voire plus qu’il y a six jours. L’ensemble des syndicats appelle à une amplification de la grève. Selon le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, 65% des enseignants de collèges et lycées étaient grévistes jeudi 19 janvier. De son côté, le ministère de l’Éducation nationale avait recensé un taux d’enseignants grévistes de 42,35% dans le primaire et de 34,66% dans le secondaire (collèges et lycées).