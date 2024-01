La phase de travaux de réhabilitation du viaduc de Punaauia nécessitant le blocage d’une partie de la voie extérieure du giratoire de Punaruu démarre ce soir à minuit. La « petite portion » située sous le pont coté Papeete sera donc interdite à la circulation durant les trois prochains jours. Un scénario identique est d’ores et déjà annoncé la semaine prochaine, au même niveau, mais coté Paea.

Avis de travaux à Punaauia. La semaine dernière, le ministère annonçait des modifications de circulation cette semaine au niveau du rond-point de la Punaruu, sans en préciser les dates et les horaires. Finalement, elles seront effectives demain matin puisque l’entreprise JL Polynésie – mandatée pour entamer cette nouvelle phase de réhabilitation du pont – démarre ses travaux demain, mardi. Ils nécessitent la fermeture « d’une partie de la voie extérieure du giratoire » explique le ministère. La portion située sous le viaduc coté Papeete sera donc bloquée à la circulation, en continu, jusqu’à vendredi. La semaine prochaine, d’autres travaux sont prévus coté Paea cette fois. Ils devraient débuter dès lundi et entraîner des désagréments similaires à ceux que vont rencontrer les automobilistes de la côte Ouest les trois prochains jours. Selon le ministère, les voies concernées sont « peu utilisées par les usagers et l’impact sur la congestion devrait être minime ». Pour rappel, le viaduc de Punaruu se refait une beauté depuis octobre dernier. Les travaux les plus importants du chantier sont prévus pour février, durant les vacances scolaires, avec le changement « des appareils d’appui » qui nécessiteront le levage du pont, jamais remplacés depuis 2003.