Trente ados du centre-ville conduits à la DSP

Mercredi après-midi, les policiers de la direction de la sécurité publique (DSP) ont mené une opération dans le centre-ville pour disperser et calmer des bagarres entre adolescents. Une trentaine d’ados ont été conduits au commissariat pour une vérification d’identité.

Mercredi, c’est le jour des enfants. Et au centre-ville de Papeete, c’est aussi le jour de rassemblement des adolescents, avec parfois attroupements et mêmes bagarres. Ce qui n’est pas vraiment du goût des commerçants de la capitale. Chaque mercredis et vendredis, la DSP mène donc une opération de sécurisation. La semaine dernière, les policiers de la DSP s’étaient rendus sur place pour disperser et séparer deux bandes rivales venues de Faa’a pour en découdre. Quatre adolescents avaient été conduits au commissariat de police pour vérifier leur identité. Ce mercredi après-midi, les policiers sont de nouveau intervenus sur des bagarres. Et cette fois-ci, une trentaine d’adolescents ont été emmenés au commissariat pour un contrôle d’identité. Une opération préventive, même si quelques personnes déjà connues pour des faits de violences et de consommation et détention de stupéfiants feront l’objet de poursuites.