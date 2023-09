Triathlon Gauguin : J-10 avant la fermeture des inscriptions

Cet événement sportif, inscrit depuis une dizaine d’années au calendrier de la fédération propose le 17 septembre une épreuve inédite, un triathlon double XS, qui fait partie du parcours de sélection pour les Jeux du Pacifique prévus cette année aux Salomon. Mais Kona Tri, le club organisateur, a pensé à tout le monde, avec des épreuves pour les petits dès 6 ans, les moyens mais aussi et les plus grands en proposant la seule épreuve longue distance de la saison. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 septembre.

Plus que 10 jours avant la fermeture des inscriptions pour le tri Gauguin. Cet événement inscrit au challenge fédéral propose comme chaque année des épreuves adaptées à tous les âges. Les plus costauds pourront s’aligner sur, le seul triathlon longue distance de la saison, les autres sur le XS et les enfants sur l’une des deux courses qui leur sont dédiées. Cette année, Kona Tri a ajouté à aussi une épreuve inédite au fenua, un triathlon double XS qui fait partie des trois étapes qualificatives pour les Jeux du Pacifique qui auront lieu le 19 novembre aux Salomon.

Une qualification pour les Jeux du pacifique

Les athlètes devront ainsi s’aligner, parcourir 400m de natation, 10km à vélo, 2,5km en course à pied, deux fois, à une heure d’intervalle. « Cette année, les jeux du Pacifique se feront sous ce format-là à cause des contraintes de l’île, explique Christophe Piton, vice président du club Kona Tri. Ils ne peuvent pas faire trop de route, la natation va être en piscine parce qu’il y a des problèmes dans l’eau. Donc les deux prochaines courses vont se caler sur ce format-là pour que les athlètes sélectionnés puissent s’y essayer. »

La deuxième course du genre fera office de Championnat, elle aura lieu le 15 octobre prochain à Aorai Tini hau à l’occasion de la course du Cercle des nageurs de Polynésie. En attendant, le triathlon Gauguin est prévu le 17 septembre au motu Ovini de Papearii et vous avez encore jusqu’au 14 septembre pour vous inscrire.