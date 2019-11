Un homme de 43 ans a été condamné ce mardi à trois ans de prison ferme pour agression sexuelle. Absent lors de l’audience, un mandat d’arrêt a été lancé contre lui.

Un soir de janvier 2018, l’homme est chez des amis avec lesquels il passe une soirée où l’alcool coule à flots. Tard dans la nuit, discussions et rires laissent place à la somnolence, bon nombre de convives dorment à même leur chaise, sauf lui, saoûl mais encore debout. Peu de temps auparavant, un couple qui vivait dans la maison était rentré d’une soirée, elle aussi alcoolisée, et avait regagné leur chambre.

Ce couple, il le connait pour avoir passé quelques soirées en boite avec eux, et la femme lui a tapé dans l’œil. « Elle m’excitait, elle portait des tenues qui mettait en avant ses seins refaits et était souvent vêtue de pareu courts », dira-t-il lors de son audition à la gendarmerie.

Le principal tort de la jeune femme était d’être masseuse et, dans l’esprit du prévenu, une masseuse ne s’arrête pas à soulager un dos endolori. « Quand je discutais avec elle, elle me disait qu’elle se déplaçait dans des hôtels pour masser. Quand je lui demandais si parfois elle allait plus loin, elle me répondait que ca dépendait du prix que ses clients étaient prêt à mettre. Elle parlait de sexe facilement. » Des affirmations que la jeune femme allait démentir devant les enquêteurs, expliquant qu’elle ne massait pas dans les hôtels, mais qu’elle lançait un nouveau concept de massage « en plein air ».

A l’aube, alors que le tane de la jeune femme a quitté la la maison, l’homme ne dort toujours pas. Il a continué à boire. Et l’alcool désinhibant tout comportement rationnel, il entre dans la chambre où la jeune femme est entre deux eaux. « Je lui ai parlé à l’oreille, je lui ai dit que j’allais lui faire l’amour et je l’ai déshabillée. Elle gardait les yeux fermés car elle dormait à moitié. Elle devait croire que c’était son mec. »

Il attaque les préliminaires et c’est au moment de l’acte, que la jeune femme ouvre les yeux et s’aperçoit horrifiée que ce n’est pas son petit ami qui l’entreprend. Elle lui ordonne de ficher le camp et il s’enfuit sans demander son reste. Devant les gendarmes l’homme reconnaitra les faits d’agression sexuelle, « J’ai vraiment honte de ce que j’ai fait. Elle me plaisait, mais cela ne justifie pas mon acte. »

Il a été condamné à trois ans de prison ferme avec inscription au fichier des délinquants sexuels. Absent lors de l’audience, un mandat d’arrêt a été lancé contre lui.