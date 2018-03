Trois ans de prison pour 1,80 gramme d’Ice et une 22 Long Rifle

Un trentenaire a été condamné lundi après-midi à trois ans de prison ferme après la découverte chez lui d’un sachet de 1,80 gramme d’Ice et d’une 22 Long Rifle chargée. L’homme était également poursuivi pour avoir proposé de l’Ice à sa petite-amie âgée de 17 ans. A l’audience, le prévenu a affirmé qu’il n’était qu’un simple consommateur et qu’il avait trouvé l’arme lors d’un vol de sac…

Une nouvelle affaire d’Ice et de détention d’arme a été jugée lundi après-midi en comparution immédiate. Cette fois-ci, un homme de 33 ans, René R., avait été interpellé il y a un mois pour une affaire de vol avec dégradation. Chez lui, les policiers avaient découvert un sac contenant 1,80 grammes d’Ice, une 22 Long Rifle chargée, une pipette, une balance, des sachets vides et 466 503 Fcfp en liquide. Dans le téléphone du prévenu, les enquêteurs avaient découvert une série de photos où il posait avec sa petite-amie de 17 ans en compagnie de l’arme, l’argent et la drogue. Pour se défendre, le trentenaire avait indiqué n’être qu’un simple consommateur d’Ice et avoir trouvé l’arme et la drogue dans un sac qu’il avait volé dans une voiture. Quand à l’argent liquide, il aurait été donné par son frère et sa sœur. Déclarations totalement contradictoires avec celle des trois proches du prévenu.

L’ex petite-amie mineure du prévenu a indiqué aux enquêteurs avoir vu plusieurs sachets d’Ice quand elle vivait avec le prévenu. Elle a également reconnu Gérardo Lozano, bien connu dans le trafic de stupéfiant et frère de Mercedes Dubaquier. « Gérardo vient à la maison pour faire la vaisselle, passer le balais, installer des trucs. Il a une famille à nourrir alors je lui donne 5 000 Fcfp pour ça », s’est défendu le prévenu. A l’audience, le prévenu a reconnu que l’Ice ce n’était « pas bon ». « Ce n’est pas bon mais vous provoquez la consommation d’un mineur », a répondu le vice-procureur, Robert Danielsson. « Je ne suis pas du tout convaincu que ce prévenu soit un simplement consommateur, il y a beaucoup trop d’éléments à charge. C’est un dealer et un dealer calibré, c’est une catégorie supérieure », a conclu le représentant du ministère public avant de requérir quatre ans de prison dont un an avec sursis.

Des réquisitions suivies par le tribunal, qui a condamné René R. à trois ans de prison ferme et un an avec sursis.