Trois ans ferme pour 52 grammes d’ice

La première affaire d’ice de l’année 2020 a été jugée hier par le Tribunal de Papeete. Un homme de 50 ans a été surpris en flagrant délit par une patrouille de la DSP, le 4 janvier dans la soirée à Pirae, en train de vendre un sachet d’ice à un client. Sur lui 78 sachets de métamphétamine soit un total de 52 grammes, ainsi que 322 000 Fcfp en liquide. Il a été condamné à trois ans de prison ferme.

Le 4 janvier dans la soirée, les agents de la DSP patrouillaient à Pirae quand leur attention a été attirée par un scooter dont la plaque d’immatriculation était partiellement dissimulée par un morceau de tape. Debout à coté du scooter, un homme en pleine transaction avec un client qui était dans sa voiture.

Les policiers interpellent les deux individus et découvrent en possession du client un sachet de 0.05 grammes, un « ten » puis opèrent une fouille au corps sur le revendeur. Ils mettent la main sur 78 sachets de métamphétamine pour un total de 52 grammes ainsi que 322 000 Fcfp en liquide.

Des dettes à rembourser

A la barre l’homme a expliqué qu’il faisait cela pour rembourser rapidement des dettes qu’il avait contractées alors qu’il était propriétaire d’une roulotte, et que c’était la première fois qu’il se livrait à ce type d’activité.

Quant à la drogue, celle-ci lui aurait été fournie par un certain Temarii qu’il surnomme « costaud ». Un gars qu’il connaissait un peu pour l’avoir fréquenté lors de combats de coqs et qui lui aurait donné 55 grammes d’ice en dépôt vente.

Costaud casse les prix

« Vous le connaissiez un peu et lui vous refile 55 grammes d’ice, comme cela pour les vendre ? » s’étonne le juge Léger. « Il cherchait des gars pour écouler. » répond le prévenu. « Oui, mais en général c’est plutôt un ou deux grammes qu’on donne en dépôt vente. Á combien il vous faisait le gramme ? » « 80 000 Fcfp. » Le juge ne cache pas son étonnement. « Il casse le marché, costaud, cela veut dire qu’il en a une forte quantité. Mais vous vous trimbalez avec tout votre stock sur vous ? ». « Je suis un novice là-dedans » explique le quinquagénaire en souriant. « Où est-ce que vous les écouliez ? », « Dans les boites de nuits. » « Et ca marche ? », « Pas vraiment, j’ai du mal. »

Le juge change de braquet, plus inquisiteur. « Depuis combien de temps vous avez la drogue avec vous ? », « Depuis novembre. », « Cela fait deux mois que vous avez 55 grammes d’ice qui ne vous appartiennent pas et costaud ne vous a rien réclamé ! ». « Il me fait confiance. »

Une consommation d’ice qui pose question

L’opinion du juge est faite, « Pour moi cela fait plus longtemps que vous dealez et que c’est pour cela qu’il vous fait confiance et que vous pouvez vous permettre de consommer autant. » L’homme, un peu plus tôt, a reconnu consommer de un à quatre grammes d’ice par semaine, ce qui est énorme et étonnant car sur son visage et sa gestuelle, aucun stigmate inhérent à tous consommateur de meth. Il a plutôt l’air en pleine forme, si ce n’est un bras dans le plâtre.

Peut être qu’une analyse sanguine aurait permis de démêler le vrai du faux, les prévenus sachant très bien que l’on est un peu plus « tolérant » envers des toxicos qui dealent pour se fournir leur dose que ceux qui font cela uniquement pour de l’argent. Mais par manque de moyen, l’analyse n’a pas été faite.

Après en avoir délibéré, il a été condamné à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt.