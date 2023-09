Trois applications gratuites pour apprendre le tahitien

Speak Tahiti – Paraparau Tahiti a présenté ce vendredi trois nouvelles applications pour apprendre le tahitien. Développées par Vanessa Raffin et Sébastien Christian de la plateforme E-Reo, elles sont gratuites, grâce au partenariat avec Pacific Beachcomber, et déjà disponibles sur Android. Il faudra attendre lundi ou mardi pour les trouver sur Apple Store.

Tata’u, Māramarama et Pēre ‘oeha proposent un apprentissage des chiffres avec une calculatrice, une navigation dans les mots et phrases en tahitien et un jeu pour évaluer son apprentissage. Développées par Vanessa Raffin et Sébastien Christian de la plateforme E-Reo, filiale de la société Speak Tahiti – Paraparau Tahiti, ces trois applications permettent de s’initier, d’apprendre, de découvrir ou de se remettre au reo tahiti. Comme l’explique la fondatrice et directrice de Speak Tahiti, Heiura Itae-Tetaa : « C’est un package. Elles sont liées : il y a une calculatrice, la première calculatrice en tahitien, une sorte de dictionnaire qui est un navigateur qui permet de naviguer dans la langue avec les phrases et les mots, et un jeu. Toutes les trois sont liées pour apprendre les mots, les phrases et la contextualisation. Par exemple le mot ‘āfata, qui signifie boite, selon sa contextualisation ne veut pas juste dire boite. ‘Āfata teata c’est la télévision. C’est comment comprendre au-delà du concept, la manière de penser de la langue. »

Développées d’abord pour les enfants en s’appuyant sur des annexes de la DGEE qui ont permis de construire un parcours didactique, la navigation de chacun est ensuite générée par des algorithmes qui s’adaptent au rythme d’apprentissage individuel. « J’espère que les gens s’amusent et soient heureux d’apprendre et ne soient pas découragés », explique Heiura Itae-Tetaa, faisant référence aux chiffres récents sur le nombre de locuteurs qui ne cesse de baisser. « On a une chance inouïe de proposer gratuitement ces applications grâce à notre partenaire, Pacific Beachcomber. C’est une fierté car ces applications ont été faites ici en Polynésie, ce sont des applications made in fenua. J’espère que les gens y trouveront une possibilité de s’y mettre. » Pour la fondatrice de Speak Tahiti, il est important de connaitre sa langue car elle contient les mots pour parler de son propre environnement. « Sur un territoire, plus la biodiversité est importante, plus il y a de langues. Ça révèle que la langue est liée à l’environnement et à la biodiversité et donc liée à la pluralité de la nature. J’ai grandi avec une grand-mère qui m’a appris quand manger, quand cueillir, parce qu’il y a des stades de maturité pour les légumes, les fruits, ou quand tu dois aller pêcher. Tout ça s’apprend avec la langue. Il faut prendre conscience qu’il y a un lien très important entre nature, culture et langue. »

E-Reo développe ce genre d’applications partout dans le monde avec déjà plusieurs outils disponibles notamment au Vanuatu, en Amérique du nord, à Hawaii… Car l’objectif de la société est de déployer tout ce qu’elle fait ici en reo tahiti, comme les immersions, les apprentissages suivant des méthodes pédagogiques innovantes, ailleurs dans le monde. Avec l’intention de produire des applications pour plus de 300 langues d’ici 2025.

Tata’u, Māramarama et Pēre ‘oeha sont déjà disponibles sur Android et le seront lundi ou mardi sur Apple. Une fois téléchargées, elles sont accessibles avec ou sans connexion.