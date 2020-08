Trois cas de covid-19 à l’OPH à Pirae : fermeture du siège social jusqu’au 28 août

Dans un communiqué la direction de l’OPH fait part de la fermeture de son siège social à Pirae, suite à l’apparition de trois cas de covid-19, cela jusqu’au vendredi 28 août inclus.

Si le siège social restera fermé jusqu’au 28 août inclus, l’accueil et la réception du public seront toujours assurés à l’agence de Taravao aux horaires habituels. De plus, pour éviter la propagation du virus, la direction de l’OPH encourage ses locataires, demandeurs et prestataires à effectuer leurs démarches à distance.

La caisse étant temporairement fermée, les paiements par virement et par prélèvement sont à privilégier. À noter que les activités liées aux chantiers, à la réception et aux livraisons de matériaux des fare et ceux destinés aux aides à l’amélioration de l’habitat individuel sont maintenues dans les entrepôts de Fare Ute et Tipaerui.

Durant la période de fermeture, les équipes du siège resteront mobilisées et à l’écoute des usagers par téléphone au 40 46 36 36, mais aussi par message privé sur la page Facebook « Office Polynésien de l’Habitat » et aussi par mail.