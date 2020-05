Trois cas suspects de covid-19 à bord d’un navire de pêche en approche des Marquises

Trois des marins d’un bateau de pêche en provenance d’Équateur présenteraient des symptômes évoquant le coronavirus. L’un d’eux, en « détresse respiratoire », doit être évacué au plus vite vers un hôpital. Une « urgence vitale » dont le Haussariat étudie ce lundi soir les conditions de prise en charge. Un avion devrait être envoyé vers Nuku Hiva cette nuit pour ramener le malade vers Tahiti demain matin. D’après les autorités, des procédures existent pour éviter le risque de réintroduction du virus au fenua au cours de l’opération.

D’après nos confrères de TNTV, qui ont révélé l’information, 30 personnes seraient à bord du bateau, qui était lundi après-midi à moins d’une journée de navigation des Marquises. Trois des marins présenteraient des symptômes potentiellement liés au coronavirus. De la fièvre, pour deux d’entre eux, et une « détresse respiratoire » pour le troisième, considéré comme étant en « urgence vitale » par les autorités.

Le Haut-commissariat étudie actuellement « le meilleur vecteur » pour assurer une évacuation de ce marin vers Tahiti et l’hôpital de Taaone où il doit être pris en charge. Si une équipe médicale pourrait aussi être envoyée à bord pour réaliser des tests de dépistage du Covid-19, il n’est pas question, à l’heure actuelle, de débarquer l’équipage. L’opération d’évacuation pourrait être menée sans risque pour la santé des personnels mobilisés, ni pour les habitants des Marquises ou de Tahiti, assurent les autorités. Sans quoi « elle ne serait pas envisagée ». Reste à savoir si des moyens civils (avions d’Air Tahiti et Air Archipels) ou en dernier recours, militaires (Casa ou Guardian) seront déployés. L’hypothèse d’un débarquement du ou des malades directement dans la zone de l’aéroport de Terre Déserte, loin de Taiohae, est sur la table. Les Forces Armées de Polynésie Française n’avaient pas encore été sollicitées à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

« On a les moyens de le faire » en toute sécurité

Interrogé en fin d’après-midi, la cellule sanitaire covid-19 du Pays n’a pas souhaité apporter des précisions sur le sujet. Le Dr Jean-Marc Ségalin, médecin attaché à la direction de la Santé, explique seulement qu’il s’agit d’une « première ». Cette évacuation devrait pouvoir s’appuyer sur des procédures déjà travaillés par « le centre 15 et le Pays ». « On a les moyens de le faire, explique le médecin. Il s’agit de sauver des gens avant tout, et de le faire en toute sécurité ».