Trois chasseurs de chevrette secourus ce dimanche

Deuxième sauvetage du week-end avec trois chasseurs de chevrettes secourus ce dimanche. Bloqués par la montée des eaux au fond de la Vaiha, les trois personnes étaient portées disparues depuis samedi soir.

Les secours ont été alertés dimanche que trois personnes, des chasseurs de chevrettes, étaient portées disparues depuis samedi soir, dans la vallée de la Vaiha, à Taiarapu-Est. Les sapeurs-pompiers, la police municipale et la gendarmerie ont été déployés sur le terrain, appuyés par l’hélicoptère Dauphin. Après une heure de recherche, les trois personnes ont été retrouvées et récupérés saines et sauves. Elles étaient bloquées par la montée des eaux au fond de la vallée. Le haut-commissariat a, une deuxième fois, rappelé les règles de sécurité pour tout déplacement en montagne : prévenir la commune ou un proche de son itinéraire, vérifier les conditions météorologiques, être correctement équipé notamment d’une lampe et de vêtements de rechange, avoir de l’eau et de nourriture et si possible une balise de détresse.

Avec communiqué