Trois-étoiles, hôtel capsule et restaurants… Le New Kon Tiki ouvrira en avril

La rénovation de l’hôtel de Papeete avance à grand pas. Il devrait abriter, dès avril 2022, un « appartement hotel » de 34 clés et 48 chambres capsules, ainsi que deux étages de restaurant.

Voilà plus de 10 ans que le bâtiment, situé face à la gare maritime, est à l’abandon. Mais ses formes typiques des années 70 n’ont jamais vraiment cessé d’attirer l’œil des promoteurs. Les responsables du New Kon Tiki, qui avaient obtenu un permis de réaménagement voilà plus de deux ans, accueillaient la ministre du tourisme Nicole Bouteau mercredi, pour lui présenter l’avancée de la rénovation de cet « hôtel de ville ». Il s’agit de créer, sur huit niveaux, un complexe qui rassemblera deux hôtels. Cinq étage et 34 clés pour le premier, un trois-étoiles qui proposera des suites, chambres « deluxe » et chambres simples de 22 à 76 mètres carrés, toutes équipées de kitchenettes. A cet « appartement hotel », un genre d’établissement apprécié par les voyageurs d’affaires et les familles s’ajoutera, au premier étage, un « pod hôtel », établissement « inspiré des hôtels capsules ». « Conçu sur le principe des cabines de bateau avec un niveau de confort important, cet espace unique en Polynésie pourra accueillir jusqu’à 48 visiteurs » ont précisé les promoteurs à la membre du gouvernement.

Quant au septième étage et son espace en rotonde, il accueillera un restaurant, doublé d’un rooftop « avec vue dominant le port de Papeete » à l’étage supérieur. Un projet qui a bénéficié le de la défiscalisation et qui va « non seulement diversifier l’offre en matière d’hébergement touristique, mais également participer à l’embellissement, à l’attractivité et à l’animation d’un quartier de Papeete qui en avait besoin » a déclaré Nicole Bouteau en guise de félicitations. L’ouverture du New Kon Tiki, qui avait été lancé, dans sa première vie, en 1974, est programmée pour avril 2022.