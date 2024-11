Trois infractions relevées sur la saison d’observation des baleines, qui s’achève lundi

Alors que la saison d’observation des baleines à bosse prend fin le 11 novembre, la brigade nautique de Papeete a mené une opération coordonnée de contrôle des prestataires d’observation. Trois infractions ont été constatées sur l’ensemble de la saison, en attendant l’application des nouvelles réglementations.

La saison d’observation des baleines en Polynésie touche à sa fin le 11 novembre. Après plus de trois mois à veiller au bon déroulement des mise à l’eau, la brigade nautique de Papeete a mené une ultime opération de contrôle ce samedi. « Nous terminons par une opération coordonnée, regroupant divers services, sur la totalité du territoire » couvert par la brigade, a savoir l’ensemble de Tahiti et Moorea, explique son commandant, le Major Christophe Da Silva. Les navires des forces de l’ordre ont sillonné les eaux, secondes dans les airs par les télépilotes de drones de la brigade des transports aériens. « Ils nous indiquent les sites où on a soit des particuliers, soit des prestataires qui ne respectent pas les règles », poursuit le militaire.

Cette année, seules trois infractions ont été relevées sur l’ensemble du fenua, « avec un nombre assez conséquent de contrôle ». Le major Da Silva cite notamment le cas d’un nageur repéré en train de caresser un cétacé. Les opérations de surveillance restent fréquentes pour les six gendarmes de la brigade. « On va voir le prestataire, on s’assure qu’il connaît bien les règles, ce qui est systématiquement le cas, et on s’assure qu’elles sont bien respectées. En ce qui concerne les particuliers, on fait la même chose, et en plus, on s’assure qu’ils ne viennent pas perturber le cétacé ou de manière globale les mammifères marins ».

Rappeler le changement de réglementation prévu pour la saison prochaine

« Quand les règles ne changent pas, c’est assez facile de les rappeler », résume le major. À partir du 1er décembre 2024 en revanche, les observateurs de baleine à bosse vont devoir se mettre à la page. En 2025, le nombre de bateaux sera limité à trois autour d’un cétacé, et les particuliers devront rester à 300 m de l’animal, contre 100 m pour les prestataires autorisés. La saison durera en revanche plus longtemps (du 20 juillet au 20 novembre) et les nageurs pourront approcher les animaux à quinze mètres, contre trente jusque là. « On profite de cette fin de saison pour expliquer que ces nouvelles règles vont arriver, et qu’ils peuvent déjà commencer à réfléchir à la manière de travailler pour la saison prochaine ». Comme de coutume, la brigade nautique de Papeete débutera de la saison par « un volet préventif », avant de passer, si nécessaire, à la répression.

Qui dit fin de saison d’observation ne dit pas forcément vacances pour la brigade. Tout au long de l’année, ces gendarmes sont chargés de « contrôler les flux, l’ensemble de tout ce qui peut transiter sur le lagon ou à l’extérieur », comme le bon respect des zones de pêche réglementées. L’unité qui compte notamment cinq plongeurs dans les rangs, peut aussi être projetée « sur l’ensemble de la Polynésie, quelque que soit l’archipel, dès lors qu’il y a besoin de notre technicité ». Elle mène par ailleurs des enquêtes liées à son domaine de compétences, comme celle, toujours en cours, portant sur le décès d’un juvénile, percuté par un bateau il y a un mois.