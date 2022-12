Trois nouvelles expositions temporaires au Te Fare Natura

En cette fin d’année, Te Fare Natura renouvelle ses expositions temporaires. Elle seront inaugurées ce samedi après-midi à l’écomusée de Moorea

En partenariat avec l’association Tama no Te Tairoto, l’association SOP Manu et l’Institut des récifs coralliens du Pacifique, l’écomusée présente trois nouvelles expositions temporaires.

Au programme :

– la ponte des coraux de l’espèce Porites rus et l’approche participative des démarches scientifiques (Tama no Te Tairoto)

– les oiseaux marins de Polynésie (association SOP Manu)

– les photos du concours Millimages des récifs (IRCP)

Les expositions temporaires seront inaugurées le samedi 10 décembre à 17h30 au Te Fare Natura. A cette occasion, l’artiste graffeur Pierre Motahi réalisera une grande fresque sur l’un des

murs extérieurs de l’écomusée, mettant en valeur les récifs coralliens et la langue polynésienne.

