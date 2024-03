Trois plages polynésiennes parmi « les meilleures du monde »

Le Condé Nast Traveler, l’un des magazines de référence dans le secteur des voyages, et dont les classements sont particulièrement suivis, a dressé son palmarès des « meilleures plages du monde ». Et parmi elles, trois figurent en Polynésie : une à Hawaï, une à Aotearoa et une aux Tuamotu, qui figure au 13e rang des 34 sites classés.

Les plages et lagons de Polynésie française font toujours autant rêver. L’une d’entre elle figure même dans le palmarès 2024 des « meilleures plages du monde », proposé par le magazine américain Condé Nast Traveler, dont les classements trouvent toujours un large écho, particulièrement dans les pays anglophones. Pas de Tahiti, Moorea ou Bora-Bora : il s’agit de la plage des sables roses de Fakarava, non loin de Tetamanu et de la célèbre passe Sud, prisée des plongeurs.

Classé au 13e rang, le spot des sables roses a retenu l’attention du magazine pour ses « eaux toujours chaudes » décrites comme « un refuge pour les poissons rares, les coraux fluorescents et les murs de requins qui passent près du rivage ». Condé Nast Traveler rappelle également que ces « plages immaculées » et leur lagon ont « inspiré la période bleue » du peintre Matisse, qui y avait séjourné en 1930. De quoi permettre à ce site emblématique des Tuamotu de figurer parmi les deux plages françaises retenues, après celle de la Dune du Pilat, dans le Sud-Ouest de la Métropole (7e). Il s’agit d’un nouveau coup de projecteur sur les Tuamotu, déjà retenues comme parmi « les meilleurs endroits du monde », l’an passé par une autre référence, le magazine Time.

L’Australie plébiscitée

A noter que deux autres plages de l’ensemble polynésien ont capté les journalistes du Condé Nast Traveler. Et en bonne place, puisque la plage d’Honopu, à Kauai dans l’archipel hawaïen, est classée deuxième. De son côté, Aotearoa figure aussi dans le classement, grâce à la plage d’Awaroa (9e) , située sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Dans l’ensemble, les rivages Pacifique sont largement représentées dans ce palmarès 2024, avec notamment six plages australiennes classées, dont quatre dans les dix premières, parmi lesquelles, la lauréate Palm Coves, située au nord de l’île-continent. Fidji et les Galapagos placent également une plage dans ce classement.