Trois semaines de procès pour le crash d’Air Moorea

Le procès en correctionnelle du crash d’Air Moorea a été fixé au 4 octobre prochain pour trois semaines d’audience devant le tribunal correctionnel de Papeete. Huit prévenus seront jugés pour « homicide involontaire » plus de onze ans après la catastrophe.

Le procès en correctionnelle du crash d’Air Moorea le 9 août 2007 sera jugé le 4 octobre prochain pendant trois semaines d’audience, ont révélé lundi nos confrères de TNTV. Huit prévenus seront jugés pour « homicide involontaire » dans cette affaire : L’ancien directeur général d’Air Moorea Freddy Chanseau, son directeur technique Jacques Gobin, le responsable de production de la compagnie Jean-Pierre Tinomano, le responsable du bureau d’étude et de documentation de la compagnie Stéphane Loisel, le contrôleur de production et contrôleur qualité de la compagnie Didier Quemeneur, la compagnie Air Moorea en tant que personne morale, et l’ancien directeur du service d’Etat de l’aviation civile (SEAC) Guy Yeung et l’ancien chef du Groupement pour la sécurité de l’aviation civile Andriamanonjisoa Ratzimbasafy.