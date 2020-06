Trois soirées de « Sexe, magouilles et rock n’roll » !

Le théâtre aussi se déconfine, et c’est une comédie bien rôdée – 4 000 représentations déjà – qui sera jouée vendredi, samedi et dimanche au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Quel meilleur remède que le rire pour chasser le blues du covid-19 ? C’est le traitement que propose Rideau rouge Tahiti, du 3 au 5 juillet : une bonne dose de Sexe, magouilles et rock n’roll, une pièce de Stéphane Martino jouée par l’auteur et la comédienne Anne-Sophie Bellard, le duo qui proposait On va s’aimer au début de l’année.

La pièce, l’une des 15 que Stéphane Martino a écrit, a déjà été jouée près de 4 000 fois en métropole. Sans aucune lassitude, assure-t-il, puisque « chaque nouvelle partenaire apporte une personnalité et une couleur différente au personnage et ça m’apporte aussi une fraîcheur dans mon jeu, donc c’est très agréable. »

L’histoire est celle d’un couple qui se rencontre à Las Vegas et se retrouve marié. Il est un peu lourdaud, elle est un peu vénale, la cohabitation ne sera pas facile.

Même si le sujet est traité ici de façon moins « hot » que cela a pu être le cas en métropole, il fait peu de cas de la morale bourgeoise… La pièce n’est donc pas conseillée aux moins de 14 ans.