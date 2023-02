Troisième renvoi du procès en appel des détournements à l’Équipement de Moorea

Entre 2013 et 2016 l’ancien chef de la subdivision de l’Équipement à Moorea avait détourné 90 millions de francs. Reconnu coupable et condamné en première instance, il conteste cette décision, tout comme Vaiata Perry-Friedman, l’ancienne maire déléguée de Paopao condamnée pour recel dans cette même affaire. La cour d’appel devait se pencher sur le dossier ce jeudi, mais la composition du tribunal étant « incompatible », il a été renvoyé d’office au 1er juin.

La cour d’appel de Papeete a prononcé ce jeudi le renvoi d’office du procès en appel des détournements à l’Équipement de Moorea. L’affaire devait être jugée en février puis en août, avant d’être renvoyée à cette audience finalement reportée à son tour. Il s’agit du troisième renvoi dans cette affaire, et du deuxième prononcé à cause d’un dysfonctionnement de l’appareil judicaire : en février dernier, il s’était avéré qu’un des assesseurs de la cour d’appel était intervenu dans le dossier au niveau de la chambre de l’instruction. Cette fois c’est la composition du tribunal qui est « incompatible » : le magistrat qui présidait le tribunal ce matin est le mari de la juge qui avait statué en première instance.

Michael Vanaa, ancien chef de la subdivision de l’Équipement à Moorea avait été reconnu coupable en 2020 de détournement de fonds publics et favoritisme, et l’ancienne maire déléguée de Paopao, Vaiata Perry-Friedman, de recel de ces faits. De faux bons de commande étaient nvoyés à des entrepreneurs qui éditaient ensuite de fausses factures. Une fois payées par l’Équipement, ces sommes étaient remises au chef de la subdivision de l’Équipement.

Michael Vanaa avait été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis, assortis d’un mandat de dépôt, d’une amende de 10 millions de Francs et d’une interdiction d’exercer une fonction publique ; Vaiata Perry-Friedman avait, elle, écopé d’un an de sursis, cinq ans d’inéligibilité et d’une amende de deux millions. Un dossier que les prévenus ont donc porté devant la Cour d’appel et qui devra attendre le 1er juin pour être jugé. Vaiata Perry-Friedman, qui avait été démise de son mandat municipal, avait conservé son siège à l’assemblée de la Polynésie. Le report du procès en appel, qui pourrait déboucher sur une annulation ou une réduction des peines, signifie qu’elle ne pourra pas figurer sur les listes du Tapura qu’elle avait rejoint il y a moins d’un an, lorsque le groupe orange avait disparu de l’hémicycle.