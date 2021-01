Trophées du Sport : Ariitea Putoa, candidat n°3

Ariitea Putoa, 25 ans, est originaire des Australes mais il a aussi du sang martiniquais. Il a démarré la boxe à 11 ans alors qu’il pesait 110 kilos. La boxe anglaise l’a aidé à canaliser son énergie et à mieux se concentrer à l’école. Elle est rapidement devenue sa grande passion. Il a pu progresser rapidement et partir en Amérique se perfectionner pour devenir un des meilleurs boxeurs tahitiens, en parallèle de ses études en ingénierie. En 2016, il arrête la boxe deux ans pour partir en mission religieuse. Il revient en force en 2018 et 2019 en remportant le titre de champion de Polynésie poids lourds. Sur sa lancée, il tente sa chance début 2020 lors du championnat de France et s’impose, devenant ainsi champion de France amateur dans la catégorie poids lourds. Il est surnommé par certains le « Tyson polynésien » pour sa rapidité et sa puissance.

Né le 2 Juin 1995 à Papeete Origines : Ma mère est originaire de l’île de Rimatara du côté de sa mère et de la Martinique du côté de son père. Mon père est originaire de Rurutu. Situation familiale : Marié Un héros de ton enfance ? Tom Sawyer, parce qu’il avait des rêves, qu’il partait toujours à l’aventure sans se soucier du lendemain. Si tu étais un animal ? Un lion, parce qu’il est considéré comme le roi de la jungle ! Une valeur morale ? La famille, que cela soit par les liens du sang ou par l’amitié, la famille est quelque chose de sacré pour moi. Le cœur saigne quand les proches s’éloignent. Ton activité professionnelle ? J’ai fait mes études dans le domaine des sciences et de l’ingénierie, en STI2D ITEC (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable l’innovation technologique et éco-conception ). Je suis actuellement chef d’entreprise dans le domaine de l’import/export. Tes sponsors ? Teva Import, Huna Design, Air Tahiti Nui et autres amis mécènes. Les meilleurs résultats de ton palmarès 2020 ? Médaillé d’or lors des championnats de France +de 91 kg.

Tes débuts sportifs, une anecdote, un souvenir ?

« J’ai commencé la boxe anglaise à l’âge de 11 ans alors que je pesais 110 kilos ! Dès mes débuts, j’ai su que ce sport était fait pour moi. J’ai progressé rapidement. Plus discipliné et attentif à l’école, j’ai su canaliser mon énergie de sorte à me projeter dans l’avenir, à toujours anticiper sur ce que j’allais faire le lendemain. J’ai beaucoup aimé la fois où j’ai gagné ma première ceinture en Amérique. J’étais intimidé par la grandeur du pays et la taille de ses infrastructures. Le ring était dans le même bâtiment qu’un casino. »

Qu’est ce qui te plaît dans ton sport, pourquoi l’avoir choisi ?

« Les types d’attaques, il n’y en a pas beaucoup : direct, crochet et uppercut. Mais il y a un choix presque infini de combinaisons, de séries pour battre ton adversaire. Dans la vie, il y a une infinité de choix à faire alors, pour moi, c’est quelque part rassurant de n’avoir que ces trois options pendant un combat. Limité mais en même temps infini. C’est ce qui m’a poussé à exceller dans ce sport. J’ai choisi ce sport à la base pour me défendre et défendre ma famille. C’est rapidement devenu un plaisir quotidien. »

Décris ton entrainement, ton coaching, ta nutrition ?

« Je m’entraîne matin, midi et soir, cela dépend. Je peux faire du jogging le matin sur 10 km ou du vélo, de la musculation à midi et de la boxe le soir. Il m’arrive de faire 1h30 de sac avec une minute de repos toutes les 30 minutes, 30 minutes de corde ou 30 minutes de boxe dans le vide avec des poids de deux kilos… Si notre roi c’est le sport, alors sa reine c’est l’alimentation. J’évite la viande rouge pour privilégier le poulet blanc et le poisson. »

Un message pour la population, ta philosophie de vie, un conseil ?

« Je vous souhaite une bonne année malgré cette crise sanitaire qui a touché pratiquement tous les domaines de notre société. Soutenons-nous les uns les autres en donnant aux plus démunis. N’oubliez pas, l’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le plus senti la vie. Si j’ai un conseil, c’est que la vie est précieuse, je vient de perdre un ami boxeur et son décès fait prendre conscience que l’absence d’un être cher fait saigner notre cœur alors, s’il vous plait, soyez prudents dans les choix que vous faites. »