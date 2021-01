Trophées du Sport : Vahine Fierro, candidate n°8

Née le 2 décembre 1999 à Uturoa, Raiatea Origines : Je suis née d’une mère polynésienne originaire de Huahine et d’un père américano-mexicain originaire de San Diego, USA. Situation familiale : Je suis en couple Un héros de votre enfance ? : Mon père. Il est tellement fort mentalement et physiquement, je veux toujours essayer de lui ressembler, je veux être capable de tout faire comme lui ! Il n’abandonne jamais. Si tu étais un animal ? J’aimerais être une girafe, car je suis petite et j’aimerais bien être grande, comme ça mes amis ne me feront plus la remarque (rires). Et je trouve qu’une girafe est très élégante. Une valeur morale ? Do something that makes you feel alive (Fais quelque chose qui te fait sentir vivante) Ton activité professionnelle ? Je suis surfeuse professionnelle Tes sponsors ? Roxy, Air Tahiti Nui, Raimana World, Channel Island Surfboards, Jeep, Yamaha, +Fdj Sport Meilleurs résultats 2020 : 2e Corona Open China WQS 5000 2e Anglet Pro Specialty Event 1ère Taapuna Master