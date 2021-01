Trophées du Sport : Vaiteani Vaki, candidate n°11

Vaiteani Vaki est une surdouée du volley-ball. Originaire des Marquises, elle a appris le volley dès l’âge de cinq ans à Tiarei, où elle a grandi. Alors que sa mère Valéria est déjà joueuse professionnelle de volley-ball en métropole, elle quitte Tahiti pour la rejoindre à l’âge de 10 ans. A 15 ans, elle se fait déjà remarquer et intègre le pôle espoir de Chatenay-Malabry. Elle continue de progresser, participe au championnat d’Europe avec l’équipe de France U16 en 2019 et est élue meilleure joueuse du tournoi. En 2020, elle enchaîne avec un tournoi de qualification en équipe de France pour les championnats d’Europe U17. A seulement 16 ans, elle devient titulaire en élite avec son club de deuxième division Sens Volley 89, basé au sud de Paris. Vaiteani est lycéenne et joueuse de volley-ball professionnelle ! Son rêve ? Participer aux Jeux Olympiques de 2024.

Née le 30 mars 2004 à Papeete Origines : Mon père a des origines des Marquises et de Pirae, ma mère est de Tiarei Situation familiale : Célibataire Un héros de ton enfance : Ma mère Si tu étais un animal ? Un chien, pour être chouchoutée ! Une valeur morale ? Crois en toi ! Ton activité professionnelle ? Etudiante et joueuse de volley-ball professionnelle Sponsors ? Les sponsors de mon club, la marque locale Pa Dormir ! Meilleurs résultats de ton palmarès 2020 ? Sélection en janvier 2020 en équipe de France U17 pour un tournoi de qualification pour le championnat d’Europe. Titulaire en élite au club de Sens Volley 89.

Tes débuts sportifs, une anecdote, un souvenir ?

« J’ai commencé le volley à l’âge de cinq ans dans le club de Mehiti à Tiarei avec nos championnes de l’époque Isabelle et Yvette Paofai. Mon plus beau souvenir, c’est ma participation au championnat d’Europe U16 en juillet 2019 avec l’équipe de France. J’ai pu côtoyer le haut niveau international, j’ai été impressionnée par le niveau des joueuses italiennes, toutes très grandes et fortes dans tous les secteurs de jeu. »

Qu’est ce qui te plaît dans ton sport, pourquoi l’avoir choisi ?

« Ce qui me plaît dans ce sport, c’est de participer à de grandes compétitions. Mes points forts sont l’attaque et les services et mon point faible c’est la réception, alors j’essaye de travailler là-dessus. J’aime l’esprit que l’on a dans ce sport, le sens du collectif. Je dirais également que je préfère les matchs que l’entrainement ! Tout ce qui est préparation physique c’est plus dur et beaucoup moins fun ! Mais pour progresser, il faut passer par là ! »

Décris ton entraînement, ton coaching, ta nutrition ?

« Alors je m’entraîne tous les jours, plutôt le soir car pendant la journée je suis à l’école. Pendant les vacances, je m’entraîne deux fois par jour. Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, nous avons musculation, c’est géré par notre préparateur physique Thomas Marchand alors que nos entrainements sont gérés par Johann Guille. Je suis plutôt bien suivie, au niveau physique comme au niveau du volley. »

Un message pour la population, ta philosophie de vie, un conseil ?

« Je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent, surtout ma famille et mes amies. Surtout protégez-vous bien pendant cette crise sanitaire. Si je devais donner un conseil, c’est croyez en vous, réalisez vos rêves, en tous cas faites tout pour les réaliser. Merci à toute la Polynésie. Mon rêve, c’est de faire les Jeux Olympiques de 2024 alors on croise les doigts ! »