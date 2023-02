Trophy Table Art : 7 jeunes Polynésiens en finale nationale

Le Trophy Table Art, concours des arts de la table et de cuisine dans les outre-mer français, achève son escale en Polynésie. Les lauréats ont été annoncés mercredi soir à la présidence. Ils participeront à la finale nationale à Paris, à la fin de l’année.

Le Trophy Table Art, concours d’excellence en arts de la table créé par la cheffe guadeloupéenne Béatrice Fabignon, patronné par le président de la République qui a missionné l’ancien cuisinier de l’Élysée Guillaume Gomez et l’un des maîtres d’hôtel du palais présidentiel, Stéphane Guénaud, et présidé par le chef Davy Tissot, Bocuse d’Or 2019, a couronné sept jeunes Polynésiens, élèves en formation ou professionnels, qui iront disputer la finale à Paris contre leurs homologues des outre-mer. C’est la première fois que le service en salle, complément indispensable de la cuisine gastronomique, est ainsi mis à l’honneur.

Au fenua, le concours coordonné par le Campus des métiers et des qualifications de l’hôtellerie restauration s’est doublé d’un concours de cuisine, et il s’est déroulé non seulement à Tahiti mais aussi à Bora Bora pour permettre la participation de candidats des îles Sous-le-Vent. Raiatea s’est révélée parfaitement à la hauteur, avec trois vainqueurs issus du lycée professionnel protestant et du CFPA.

Entrecoupé de master classes et de visites aux producteurs locaux, le séjour a été mouvementé, sans doute plus qu’ailleurs, pour ce prestigieux jury habitué au luxe feutré des grands restaurants et des palaces, mais ravi de transmettre son savoir-faire aux 43 candidats inscrits, élèves et professionnels. Et si l’on dit parfois que les jeunes Polynésiens sont trop timides, la cheffe Fabignon dément : « pas plus qu’un jeune Guadeloupéen ou un jeune Réunionnais ! Ils ont 15, 16, 18 ans, ils sont à l’école, ils n’ont pas forcément l’habitude d’avoir des pros qui viennent les voir, et puis on les sort de leur zone de confort, mais ce sont les mêmes que les jeunes du monde entier ! » Mais elle a prévenu les lauréats : « Pour la finale, ça va vraiment être un cran au-dessus, alors accrochez-vous! »

Joyce Guyennet, a été primée en arts de la table, en catégorie « professionnels », en interprétant à sa manière les anneaux olympiques :

Joyce va maintenant s’entraîner pour la finale, dit-elle, et surtout apprendre à gérer son stress. Elle a pourtant une vie trépidante : elle travaille chez Jojo Pizza à To’ata, mais elle vend aussi le poisson de son grand-père pêcheur et espère prendre sa suite.

Heremiti Urima est l’une des finalistes en catégorie « jeune en formation », issue du RSMA. Les jurés ont récompensé sa cuisine, et notamment une création personnelle en plat principal, des ravioles de taro aromatisées au curcuma.

Autre cuisinier primé, en catégorie « professionnels », le formateur de la jeune femme au RSMA, Anthony Llorens, qui a présenté un perroquet fumé.

Dernier événement du Trophy Table Art au fenua : jurés et candidats se retrouvent demain matin au RSMA pour préparer un repas qui sera servi aux SDF de Te Vaiete dans la soirée.