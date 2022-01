Tsunami au Tonga : des dégats mais pas de victimes

L’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, a provoqué un tsunami d’1m20, sur le littoral nord de Nuku’alofa, la capitale des îles Tonga. Des dégâts sont à déplorer, mais aucune victime. Pour l’heure l’archipel est isolé car les communications ont été coupées. Le tsunami engendré par l’éruption a inondé les côtes du Pacifique, du Japon aux Etats-Unis en passant par le Pérou avec des vagues variant de 1,20 à 1,74m de hauteur. En Polynésie française des vagues entre 30 et 60 cm ont été enregistrées, sans pour autant que l’alerte soit donnée.

« Le tsunami a eu un impact important sur le littoral nord de Nuku’alofa », la capitale des îles Tonga, « avec des bateaux et de gros rochers rejetés sur le rivage », mais aucune victime n’a été signalée, a précisé Jacinda Ardern. Elle a ajouté que l’étendue des dégâts était difficile à évaluer dans le petit royaume du Pacifique, vu que les communications ont été coupées. « Nuku’alofa est couverte d’un épais nuage de cendres volcaniques, mais sinon la situation est calme et stable », a ajouté la Première ministre après être entrée en contact avec l’ambassade de son pays aux Tonga. Les Tonga ont besoin de s’approvisionner en eau, a-t-elle ajouté, car « le nuage de cendres a provoqué une contamination. » La Nouvelle-Zélande va envoyer un avion militaire de reconnaissance pour survoler la région lundi si le nuage de cendres volcaniques le permet. La Première ministre néo-zélandaise a déclaré qu’il n’y avait « aucune éruption importante en cours » et que les cendres avaient cessé de tomber.

Une éruption entendue en Alaska

L’éruption a déclenché des tsunamis dans le Pacifique, avec des vagues de 1,74 mètre mesurées à Chanaral, au Chili, à plus de 10 000 kilomètres de là, et des vagues plus petites observées le long de la côte Pacifique, de l’Alaska au Mexique. Des vagues d’environ 1,2 mètre ont frappé la côte Pacifique du Japon. L’éruption était si puissante qu’elle a même été entendue en Alaska, a tweeté l’Institut de géophysique de l’université d’Alaska à Fairbanks. La station météorologique de Fife, en Ecosse, a déclaré sur Twitter qu’il était « tout simplement incroyable de penser à la puissance qui peut envoyer une onde de choc dans le monde entier », après que l’éruption eut provoqué un saut dans son graphique de pression atmosphérique.

Des vagues entre 30 et 60cm en Polynésie française

En Polynésie française, si les services du Haut-commissariat ont été alertés par le Laboratoire De Géophysique (LDG) qu’un phénomène de type tsunami pourrait concerner la Polynésie française, les hauteurs d’eau attendues sur les cotes ont été évaluées inférieures au seuil d’alerte des populations et aucune alerte tsunami n’a été déclenchée. Dans un communiqué le Haut-commissariat précise « Le phénomène s’apparentant à de fortes houles a été observé dans un premier temps aux îles Sous-le-Vent puis aux Îles du Vent, aux îles Marquises et aux îles Australes. Les hauteurs maximales constatées par les marégraphes sont de 30 cm à Tubuai, 30 cm à Papeete, 40 cm à Hiva Oa, 55 cm à Huahine et 60 cm à Nuku Hiva. Les observations des marégraphes indiquent donc que cet épisode est resté inférieur au seuil de 100 cm qui caractérise un tsunami mineur. Les informations recueillies par le PC crise du Haut-commissariat indiquent que cette houle renforcée a touché quelques habitations sur l’île de Tahiti sans faire de victime. Plusieurs dépôts d’embâcles ont également été observés. »