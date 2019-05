Tu Makinokino à l’honneur au Gala du conservatoire

Le Conservatoire artistique de Polynésie s’apprête à présenter, comme chaque année, son grand Gala de fin d’année. Et pour fêter dignement ses 40 ans, Te Fare Upa Rau a choisi de confier son spectacle à John Mairai. L’auteur et professeur au conservatoire a décidé de raconter l’histoire de Tu Makinokino, ancêtre des Pomare.

À anniversaire exceptionnel, gala exceptionnel. La Conservatoire artistique de Polynésie fête cette année ses 40 ans et a décidé de faire les choses en grand pour son gala de fin d’année. Les élèves danseurs, chanteurs, musiciens et déclameurs se produiront le samedi 22 juin à 18 heures place To’ata. À la manœuvre, John Mairai, auteur et professeur au conservatoire, qui a confié aux quelque 1 000 élèves un spectacle sur l’histoire de Tu Makinokino, arii de Fakarava dont une mésaventure va changer l’histoire de la Polynésie.

Initialement, John Mairai avait écrit ce spectacle pour le confier à une troupe de danse professionnelle se présentant au Heiva. Mais l’auteur a préféré transmettre cette histoire à la jeunesse polynésienne. Et cela même si la réalisation d’un spectacle de cette envergure par des enfants est un challenge.

Les billets pour le gala du conservatoire sont en vente à la billetterie de la Maison de la culture.