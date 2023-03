Tuamotu : après le Maris-Stella IV, le Maris-Stella III à son tour en panne

Le navire a connu une avarie au large de Tahanea, la semaine dernière, et l’armateur cherche encore à le rapatrier. Privés des Saint-Xavier Maris-Stella III et IV, les Tuamotu, et notamment les atolls de l’Est et du centre, voient leur desserte amoindrie. L’Aranui devrait venir en renfort.

Panne sur panne aux Tuamotu. Après le Saint Xavier Maris-Stella IV, en arrêt technique depuis le 16 février, c’est le Maris Stella III qui a subi une avarie. La seconde goélette avait bénéficié d’une autorisation spéciale du gouvernement pour remplacer la première sur la desserte des Tuamotu du centre et de l’Est. Mais d’après le Pays, le cargo est à son tour tombé en panne, le 8 mars, au large de Tahanea atoll rattaché administrativement à Anaa. Coup dur pour l’armateur qui serait en relation avec les autres navires des Tuamotu pour venir en aide à son propre bateau. Coup dur surtout pour les Tuamotu, notamment les atolls du centre (Anaa, Hao, Makemo…), de l’est (Tatakoto), et du nord-est (Napuka, Fakahina, Fangatau…), qui voient leur desserte et donc leur ravitaillement mis en danger. Le gouvernement se veut rassurant : l’Aranui devrait exceptionnellement transporter du fret à Fakarava pour absorber la surcharge de marchandises des autres armateurs. Le Taporo et le Nukui Hau continuent leur route côté Est, le Mareva Nui, le Dory et le Cobia continuent eux leur route sur l’Ouest. Une organisation qui devrait rester en place au moins deux mois : le Maris-Stella attend toujours des réponses de fournisseurs de pièces et ne devrait pas reprendre ses rotations avant « au moins deux mois ».