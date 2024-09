Tuamotu : un navire de pêche à la dérive, une évacuation aérienne envisagée

Le JRCC a lancé ce mardi soir une opération d’assistance à un navire de pêche polynésien souffrant d’une avarie moteur et qui est à la dérive à l’est d’Aratika. Le courant complique les opérations de remorquage et menace de pousser le navire et ses cinq marins vers un récif. Un hélicoptère Dauphin se tient prêt à intervenir pour les secourir.

À 18 heures, l’opération était toujours en cours aux Tuamotu, sous la coordination du JRCC Tahiti. Le navire, qui fait partie de flotte de pêche polynésienne, n’a pas été identifié officiellement par les autorités, qui précisent seulement qu’il souffre d’une avarie de son système de propulsion. Des opérations de remorquage ont commencé, mais les tentatives de stabilisation du bateau ne sont « pour l’instant pas concluantes » à cause des conditions météorologiques « particulièrement difficiles », qui « accentuent la dérive vers la côte ». Le risque, c’est bien sûr un échouage sur le récif d’Aratika. Or la sécurité des cinq marins à bord est la priorité « absolue » du centre de coordination des secours qui se prépare donc à l’éventualité d’une évacuation de cet équipage par voie aérienne. « Un hélicoptère Dauphin de la Marine nationale a été mobilisé pour procéder, si nécessaire, à l’évacuation des marins en difficulté », confirme le JRCC. Le haut-commissariat, qui « suit de près la situation », promet une communication « dès que de nouvelles informations seront disponibles ».