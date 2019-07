Tu’aro Maohi : le lever de pierre impressionne toujours autant

Les festivités du Heiva Tu’aro Ma’ohi se sont poursuivies ce weekend au Parc Vairai avec les épreuves de lancer de javelot, de lutte ou encore de coprah. Parmi les sports les plus populaires, le lever de pierre qui an’a pas désemplie de l’après-midi.

Après la traditionnelle course des porteurs de fruits jeudi, les épreuves du Heiva Tu’aro Ma’ohi se sont installées samedi et dimanche en plein cœur du Parc Vairai. Au programme, lancer de javelot, lutte, bras de fer ou encore coprah. Le public, composé de touristes mais aussi de supporters locaux, en ont pris plein les yeux face à la dextérité des athlètes polynésiens. Mais une discipline a raflé tous les suffrages : le lever de pierre. Un sport aussi physique qu’impressionnant où les plus musclés ne sont pas forcément les plus forts, car la technique compte particulièrement. Chaque athlète, homme ou femme, doit soulever la pierre, la mettre sur son épaule et la stabiliser, le tout en étant chronométré. Le meilleur temps remporte l’épreuve. Chez les femmes, en 60 kg, Mahe Tchong s’est imposée de justesse face à des Maori assez impressionnantes.

La sportive participe depuis quatre ans aux festivités du Tu’aro Ma’ohi. Si elle s’est lancée dans ce sport traditionnel c’est surtout pour valoriser sa culture et pour « la relation terre, cailloux, humain ». Mais soulever une pierre de 60kg ne s’improvise pas, Mahe s’entraine donc sérieusement.

Les festivités du Heiva Tu’aro Ma’ohi ont pris fin dimanche soir avec le non moins impressionnant « grimper au cocotier ».