Tu’iro’o, un grand concert 100% vahine pour revivre les années 80-90

Le premier concert Tu’iro’o aura lieu le 6 septembre prochain à 19h30 sur la scène de To’ata. Une occasion unique de mettre en lumière, sur la grande scène, six des artistes locales qui ont écrit l’histoire de la musique polynésienne.

C’est à l’initiative du ministre de la Culture, qui regrettait que les artistes locaux ne puissent pas bénéficier plus souvent de la visibilité offerte par To’ata, que la Maison de la culture organise ce premier concert Tu’iro’o.

Et pour cette première édition – car il s’agira désormais d’un rendez-vous annuel avec les artistes polynésiens – ce sont uniquement des femmes qui seront sur scène.

Les Tafafano Sisters, Maruia Félix-Krawczyk, Maire Tavaearii ainsi qu’Élise Tahua : toutes ont un passé musical glorieux et leurs voix ont marqué les années 80-90. Découvertes par Gabilou, Julien Teremate ou lestdio Arevareva, elles ont bercé les oreilles polynésiennes depuis 40 ans et fait connaître la musique locale à l’étranger.

Elles seront accompagnées du chef d’orchestre, Bruno Demougeot, qui a assuré la direction artistique du spectacle et qui sera également au piano. L’orchestre sera composé de Roger Tetuanui à la guitare, Fariki Mai à la basse, Hans Faatauira, aux percussions et ‘ukulele, et Joseph Lai à la batterie. Les clips des plus célèbres chansons de ces artistes polynésiennes seront aussi diffusés.

500 des 4 000 places de To’ata seront offertes à des familles défavorisées et des publics ciblés via les services sociaux.

Infos pratiques

Concert Tu’iro’o

Vendredi 6 septembre à 19h30, place To’ata

Tarif : Adulte : 1 500 FCFP / Enfant : 1 000 FCFP

En vente sur place et en ligne sur www.maisondelaculture.pf (pour les tribunes) et uniquement sur place pour les chaises qui se trouvent en fosse.