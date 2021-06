Tumateata Buisson est Miss Tahiti 2021

Elle était la grande favorite, et elle n’a pas déçu : au terme d’une soirée très animée à la mairie de Papeete, Tumateata Buisson a été couronnée Miss Tahiti 2021. Monoihere Debeuf est élue première dauphine suivie de Eileen Thuau, et Natalia Louvat devient Miss Heiva.

Cris d’encouragement et larmes de joie… Après une année d’absence, les Polynésiens ont retrouvé les émotions de Miss Tahiti, ce vendredi soir, avec une soirée qui était annoncée comme « exceptionnelle » par le comité organisateur. Et elle l’a été, ne serait que par la présence, au sein du jury, sur scène ou dans les nombreuses photos et vidéos diffusées durant la soirée, de dizaines d’anciennes Miss Tahiti réunie pour célébrer les 60 ans du concours. Malgré quelques soucis techniques, dans le micros notamment, le show a été à la hauteur de l’attente : devant un millier de spectateurs attablés, les performances artistiques et les défilés se sont enchaînés, rythmés par la présentation de Hinarere Taputu et Jean-Pierre Foucault. Si les prétendantes au titre étaient surtout notées par les anciennes miss, le public a fait lui aussi peser la balance pour la candidate numéro 5, Tumateata Buisson.

La jeune fille de 24 ans, résidente de Paea succède donc à Matahari Bousquet, pas fâcher de lâcher la couronne après un règne de deux ans. Avec ses 1m81 et son aisance dans la présentation, la chargée de communication de Tahiti Tourisme, diplômée d’une licence professionnelle, était depuis plusieurs semaines la favorite du concours. Un statut qu’elle assumait sans détour ni prétention lors de son passage sur le plateau de Radio1, début juin. Tumateata précisait alors qu’elle s’était lancé dans l’aventure des Miss pour « sortir de sa zone de confort », rendre hommage à « la femme de sa vie, sa maman », et expliquait admirer la force de caractère et l’humour de Vaimalama Chavez, membre du jury cette année ou l’engagement de Mareva Georges. Des exemples qui sauront l’inspirer pour son année de règne, et surtout pour sa préparation pour le concours Miss France, qui devrait se tenir en décembre en Normandie.