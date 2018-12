Le comité du tourisme de Ua Huka remporte le Grand prix « J’embellis ma commune »

C’est le comité du tourisme Tupehe Nui de Ua Huka aux Marquises qui a remporté vendredi soir à la présidence le Grand Prix « J’embellis ma commune » 2018.

Les prix du concours « J’embellis ma commune » 2018 ont été remis vendredi soir à la présidence aux associations concourraient pour l’embellissement et l’entretien des espaces publics de leurs commune et la mise en valeur de sites touristiques. Pour cette 4ème édition, 22 associations participaient avec la première participation de 10 associations de Ua Huka, Nuku Hiva, Fakarava, Mahina, Hiti’a o te ra, Faaone, Moorea, et Tumaraa.

Du 2 au 30 novembre, une tournée d’évaluation a été effectuée par le jury, composé notamment du parrain de cette édition, Pua-Tai Hikutini, le premier challenger de Mister Tahiti 2018. Ce jeune Marquisien est particulièrement investi dans la promotion de sa culture, notamment pour son implication auprès des jeunes scolaires de Mahina, à qui il enseigne les danses polynésiennes.

Les lauréats de cette 4ème édition ont été récompensés dans l’ordre suivant :

Iles du Vent :

· 1er prix, 150 000 Fcfp : Associations des jeunes Hotu Huitama Torea no Tuauru

· 2ème prix, 100 000 Fcfp : Association Te U’i no te Oa’oa

· 3ème prix, 50 000 Fcfp : Association Amicales des Pêcheurs de Maatea

Iles Sous le Vent :

· 1er prix, 150 000 Fcfp : Associations Team Jeunesse de Parea

· 2ème prix, 100 000 Fcfp : Association Te Hotu o te Tama no Maroe

· 3ème prix, 50 000 Fcfp : Association A Rohi no te Tama no Haapu

Tuamotu :

· 1er prix, 150 000 Fcfp : Associations Nohoariki no Fakarava

· 2ème prix, 100 000 Fcfp : Association Hawaiki no Fakarava

Marquises :

· 1er prix, 150 000 Fcfp : Comité du Tourisme de Tupehe Nui (Ua Huka)

· 2ème prix, 100 000 Fcfp : Association Te Hana Henua o te Tupuna/Comité du Tourisme du Nuku Hiva

« Grand Prix J’embellis ma commune » :

· 1er « Grand Prix », 300 000 Fcfp : Comité du Tourisme de Tupehe Nui (Ua Huka)

· 2ème « super prix », 200 000 Fcfp : Association Team Jeunesse no Parea

· 3ème « super prix », 100 000 Fcfp : Association Nohoariki no Fakarava

Prix spéciaux, d’une valeur de 100 000 Fcfp chacun :

· Le prix du Tourisme : Association Espérance de Faaone

· Le prix Faatura te Natura : Association Tamarii Philipi no Tefarerii

· Le prix Coup de Cœur du Jury : Association Coopérative de Vaiaau

D’après communiqué de la présidence.