Tutearii Hoatua royal à Hawaiki Nui va’a solo

Le rameur de la Team OPT a remporté chacune des trois étapes de la compétition et finit donc premier du classement général de la course, arrivée ce midi à Moorea.

Grand chelem pour Tutearii Hoatua. Après avoir remporté la première manche de la Hawaiki Nui Solo Va’a, entre Tautira et Hitia’a jeudi, puis la deuxième, près de 27 km entre Hitia’a et la pointe Vénus, le rameur de la team OPT partait favori ce samedi. Et il n’a pas déçu. La troisième manche était la plus longue de cette nouvelle compétition, avec 42 kilomètres agités entre Mahina et Moorea. Temoana Taputu était bien parti pour arriver en tête, et grapiller quelques secondes au classement général, mais au terme d’un sprint haletant, le rameur qui allait terminer quelques mètres devant Tutearii Hoatua, lui laisse la victoire en rejoignant la plage de Ta’ahiamanu trop tôt, sans avoir coupé la ligne. Revi Thong Shing, de EDT Va’a, arrive troisième de l’étape et reste sur la deuxième marche du podium final (+2:40), devant Temoana Taputu (+5:26), Kevin Céran-Jerusalemy et Kevin Kouider.