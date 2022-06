Tuterai Tumahai  concentré sur Punaauia et Faa’a avant le second tour

Tuterai Tumahai est le nouveau venu des rouge et blanc dans cette campagne des élections législatives. Devancé de peu par Moetai Brotherson au premier tour, y compris sur la commune dont il est conseiller municipal, Punaauia, c’est là ainsi qu’à Faa’a qu’il a l’intention de concentrer ses efforts avant le second tour.

Le candidat du Tapura Huiraatira sur la troisième circonscription, Tuterai Tumahai, aborde les jours de campagne qui restent avec la voix enrouée mais la motivation intacte. Il s’agit à présent, dit-il, d’aller davantage à la rencontre des habitants. « On se rend compte que l’abstention est assez uniforme, donc il faut faire tous les quartiers ».

Comme nombre d’autres candidats, Tuterai Tumahai envisage de faire non seulement du porte-à-porte mais aussi des meetings plus restreints, mais plus nombreux. Il souligne aussi qu’il persiste aussi une certaine confusion sur le rôle des députés, et que les candidats sont interpellés sur des sujets qui relèvent plus de la gouvernance locale.