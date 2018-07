Tyco construira le câble Manatua à 5 milliards

Les représentants des Samoa, de Niue, des îles Cook et de la Polynésie française avaient signé le protocole actant leur volonté de mettre en place un câble sous-marin en 2017 à Auckland.© Présidence

Le constructeur américain Tyco Electronics Subsea Communications a été choisi par les quatre opérateurs de télécommunication de Polynésie française, de Niue, des Samoa et des Cook pour la construction et la pose câble sous-marin Manatua. Un marché d’un peu moins de 5 milliards de Fcfp, dont la moitié sera réglée par l’OPT.

C’est une information Radio 1, le constructeur américain Tyco Electronics Subsea Communications a remporté l’appel d’offre pour la construction et la pose du futur câble sous-marin à fibre optique Manatua, qui doit raccorder la Polynésie française à Niue, aux Samoa et aux îles Cook. Il s’agira du deuxième câble sous-marin raccordant la Polynésie au réseau Internet mondial après Honotua en 2010.

C’est la première fois que le constructeur américain Tyco Electronics mettra en place un câble sous-marin en Polynésie française, après avoir déjà procédé à l’installation du câble Hawaiki dans le Pacifique. En effet, jusqu’ici les marchés des deux autres câbles polynésiens, Honotua et Natitua, avaient été remportés par Alcatel Submarine Networks.

Un marché d’un peu moins de 5 milliards de Fcfp

Selon nos informations, le marché, hors atterrage, porte sur un contrat global d’un peu moins de 5 milliards de Fcfp, dont la moitié sera réglée par l’Office des postes et télécommunications (OPT). Une facture un peu moins salée que les 6 milliards de Fcfp de coût global -et 3 milliards pour l’OPT- estimés initialement.

Sur ce point du financement, le P-dg de l’OPT, Jean-François Martin, avait précisé en fin d’année dernière lors de la journée Smart Polynesia que Manatua « sera financé en partie par une subvention du Pays, en partie par une subvention de l’État, et le reste soit sur fonds propres, soit sur emprunt ». La subvention de l’Etat a été annoncée il y a deux semaines par le haut-commissaire : 310 millions de Fcfp au titre du fonds exceptionnel d’investissement.

Manatua posé fin 2019-début 2020

Les opérations de construction et de pose du câble doivent durer une quinzaine de mois. Elles sont prévues pour se terminer fin 2019-début 2020. Il s’agit d’un des plus gros chantiers d’infrastructure de l’OPT, avec le futur câble domestique Natitua qui doit connecter les Tuamotu et les Marquises au très haut débit avant la fin de l’année.