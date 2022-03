Ua Pou fait son salon à l’assemblée

Le salon des artisans de Ua Pou s’est ouvert ce jeudi matin dans le hall de l’assemblée de la Polynésie et se poursuivra jusqu’à lundi en fin de journée.

Le comité Te tau tuhuka o Ua Pou, présidé par Wildorf Tata, a réuni 25 exposants, qui présenteront les œuvres de l’ensemble des membres du comité, soit 41 artisans au total. Il est ouvert de 8 heures à 17 heures.

Leur travail, basé presqu’exclusivement sur des produits et matières premières de l’île, met la sculpture à l’honneur. Sur os et sur bois bien sûr, mais plus particulièrement sur la fameuse pierre fleurie spécifique de cette île, les produits exposés démontrent le savoir-faire et l’habileté de ces artisans traditionnels. « Ce salon témoigne d’une détermination forte, mais aussi de l’excellence de la création artisanale, de son identité, tant au travers des matériaux que des créations. » a souligné le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, dans son discours d’ouverture.

Des démonstrations artisanales et des ventes de plats seront proposées aux visiteurs. Les rendez-vous à noter sont les suivants :

Vendredi 4 mars à 10 heures : démonstrations de confection de kumu hei, de bijoux en os et graines, et de sculpture sur bois. À 10h30, vente de plats « Kaikai enana ».

Samedi 5 mars à 10h30, vente de plats marquisiens, et prestation d’un groupe de danse à 11 heures

Dimanche 6 mars et lundi 7 mars à 10 heures : démonstrations de confection de kumu hei, de bijoux en os et graines, et de sculpture sur bois.

