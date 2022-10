Ukraine : au moins dix morts après les frappes massives de la Russie

Au 229e jour de la guerre en Ukraine, la Russie a mené des attaques contre des civils en Ukraine qui s’apparentent à des « crimes de guerre » dont les responsables devront « rendre des comptes », a affirmé le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Au moins dix personnes sont mortes, selon la police.

Les attaques menées lundi par la Russie contre des civils en Ukraine s’apparentent à des « crimes de guerre » dont les responsables devront « rendre des comptes« , a affirmé le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. « Il s’agit d’une nouvelle escalade qui est absolument inacceptable« , a déclaré ce porte-parole, Peter Stano.

« Ces attaques barbares démontrent que la Russie opte pour une tactique de bombardements aveugles de civils« , a-t-il ajouté. « C’est quelque chose qui va à l’encontre du droit international humanitaire et qui s’apparente à un crime de guerre. Comme toujours, dans de tels cas, l’Union européenne rappelle que tous les responsables devront rendre des comptes« , a-t-il averti.

Au moins dix morts après les frappes massives russes

Au moins dix personnes ont été tuées et 60 autres blessés dans les frappes massives russes sur l’Ukraine lundi matin, a annoncé la police ukrainienne. « A ce stade, dix personnes sont mortes et environ 60 ont été blessées dans tout le pays à la suite de tirs russes« , a indiqué la police ukrainienne sur Facebook, précisant que des policiers, des enquêteurs et des criminologues rassemblent les « preuves des atrocités russes« .

Un nouveau financement européen en voie de finalisation

Un nouveau financement européen est « en voie de finalisation », a précisé Peter Stano. Son montant est encore en discussion et il devrait être soumis pour approbation aux ministres des Affaires étrangères de l’UE lors de leur réunion le 18 octobre à Luxembourg.

L’UE a déjà débloqué 2,5 milliards d’euros de la facilité européenne pour la paix, un fond constitué et géré par les Etats membres, pour rembourser les armes et les munitions prélevées sur les stocks nationaux et livrés à l’Ukraine. Des aides bilatérales complètent le soutien militaire de l’UE.

Le président ukrainien réclame une réponse « dure »

Emmanuel Macron a eu un échange téléphonique avec le président Volodymyr Zelensky ce lundi matin à la suite des frappes russes. Le président ukrainien a demandé à Olaf Scholz et Emmanuel Macron une réponse « dure » à la Russie à la suite de bombardements importants sur plusieurs villes ukrainiennes lundi matin.

« Nous avons discuté du renforcement de notre défense aérienne, de la nécessité d’une réaction européenne et internationale dure, ainsi que d’une pression accrue sur la Russie« , a affirmé Volodymyr Zelensky sur Twitter après s’être entretenu en urgence avec ses homologues allemand et français. Il a également réclamé la tenue d’une réunion d’urgence du G7.

L’Assemblée générale de l’ONU se penche sur les annexions russes

L’Assemblée générale de l’ONU se penche à partir de lundi sur une résolution condamnant l’annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie, les Occidentaux espérant prouver l’isolement de Moscou sur la scène internationale. La décision de porter le dossier à l’attention de l’Assemblée générale, où les 193 Etats membres de l’ONU ont chacun une voix, sans veto, a été prise après que la Russie a bloqué un texte similaire lors d’une réunion du Conseil de sécurité le 30 septembre.

« Si le système onusien et la communauté internationale, via l’Assemblée générale, ne réagissaient pas à ce type de tentatives illégales, nous serions dans une très mauvaise situation », a commenté devant la presse Olof Skoog, ambassadeur de l’Union européenne en charge de rédiger le projet de résolution en collaboration avec l’Ukraine et d’autres pays.

L’absence d’un vote de l’Assemblée générale, attendu à l’issue des débats soit pas avant mercredi, risquerait de donner « carte blanche à d’autres pays pour faire de même ou pour reconnaître ce que la Russie a fait« , a-t-il ajouté.

Le projet de texte vu par l’AFP condamne les annexions « illégales » des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson après des « soi disant référendums » et souligne que ces actions n’ont « aucune validité » au regard du droit international. Il appelle également à ce que personne ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes d’Ukraine.

Le président russe accuse Kiev d’avoir commis un « acte terroriste »

Le président russe Vladimir Poutine réunit lundi son conseil de sécurité après avoir accusé Kiev d’avoir commis un « acte terroriste » en organisant l’explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée.

« Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens« , a résumé dimanche M. Poutine à l’issue d’une réunion avec le chef du Comité d’enquête russe, selon une vidéo diffusée par le Kremlin. « Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un acte terroriste visant à détruire une infrastructure civile russe d’importance critique« , a-t-il ajouté.

En partenariat avec Europe 1.