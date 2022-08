Ukraine : le risque d’une catastrophe nucléaire à Zaporijia inquiète de plus en plus

Les bombardements près du site de la centrale de Zaporijia en Ukraine inquiètent de plus en plus quant au risque grandissant d’accident nucléaire. Les États-Unis ont sommé la Russie de cesser toute activité proche des sites nucléaires ukrainiens, alors que cette dernière rejette la responsabilité de ces frappes sur l’Ukraine.

Les Etats-Unis ont sommé la Russie de cesser toute activité militaire proche des sites nucléaires ukrainiens. En fin de semaine dernière, plusieurs frappes ont visé des secteurs proches du site de la centrale de Zaporija et de ses réacteurs. Depuis, Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité des bombardements dans une zone sous contrôle russe. Le flou règne sur la responsabilité des deux belligérants puisqu’aucune source indépendante ne peut dans l’état confirmer qui des deux attaque la zone.

La Russie et l’Ukraine s’alarment de la situation

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé lundi que le bombardement de Zaporijia est « potentiellement extrêmement dangereux ». Il ajoute : « Il pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour une vaste zone, y compris pour le territoire européen ».

Des appels pour créer une zone démilitarisée autour du site

Une crainte partagée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui juge les informations en provenance de Zaporijia de plus en plus alarmantes, alors que l’un des réacteurs a dû être arrêté après une attaque. Selon la spécialiste du nucléaire Teva Mayer : « Si l’apport en électricité est interrompu par un bombardement, le refroidissement essentiel des réacteurs et le stockage des combustibles usés ne pourront plus être assurés, ce qui pourrait provoquer un accident ».

Le patron de l’agence nucléaire ukrainienne, Petro Kotine, appelle à créer une zone démilitarisée sur le site de Zaporijia, actuellement occupé par environ 500 soldats et 50 véhicules lourds.

En partenariat avec Europe 1.