Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine annonce-t-il une mobilisation partielle ?

Plus de 800 interpellations dans 37 villes russes

Cette mobilisation annoncée est aussi une façon d’anticiper les référendums d’annexions dans le Donbass à partir de vendredi. Les Russes vont devoir apporter davantage de protection à ces territoires puisqu’ils vont devenir russes aux yeux de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin pourra désormais arguer que la Russie est attaquée en cas de contre-offensive ukrainienne, et continuera à brandir la menace nucléaire en cas d’obstacle à l’offensive dans l’est de l’Ukraine.

Ce renforcement de 300.000 hommes supplémentaires va permettre aux Russes de se régénérer, de combler les pertes, même si les capacités de l’armée russe sont en fait bien supérieures : 2,3 millions de militaires professionnels et jusqu’à 25 millions d’habitants mobilisables. Il reste à savoir si l’intendant suivra : il faut bien armer les militaires envoyés au front, leur donner du matériel qui fonctionne. Sur ce point précisément, les Russes ont été loin d’exceller.

Vladimir Poutine poursuit l’offensive de la Russie en Ukraine. Au 210e jour du conflit, le président du pays a annoncé la mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 réservistes qui vont être déployés. Cette annonce est en réalité une réponse directe et opérationnelle du Kremlin à la défaite d’Izioum il y a quelques jours, qui a permis aux Ukrainiens de récupérer 10 000 kilomètres carrés dans la région de Kharkiv.

Plus de 800 personnes ont été arrêtées, mercredi, lors de manifestations en réaction au discours de Vladimir Poutine, officialisant notamment une mobilisation partielle des réservistes pour la guerre en Ukraine, selon l’ONG OVD-info, spécialisée dans le décompte des interpellations. L’ONG estime que des regroupements ont eu lieu dans 37 villes, dont Moscou et Saint-Pétersbourg. Les deux principales villes russes concentreraient à elles seules plus de 350 arrestations.