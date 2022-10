Ukraine : quand Elon Musk et des responsables ukrainiens s’emportent sur Twitter

Le président Volodymyr Zelensky et d’autres responsables ukrainiens ont débattu lundi sur Twitter avec le milliardaire américain Elon Musk de l’invasion russe. Le patron de SpaceX a laissé à ses abonnés sur Twitter le choix de voter « Oui » ou « Non » à une proposition de paix entre Kiev et Moscou.

Le président Volodymyr Zelensky et d’autres responsables ukrainiens ont débattu lundi sur Twitter avec le milliardaire américain Elon Musk de l’invasion russe de l’Ukraine, l’ambassadeur de Kiev en Allemagne allant jusqu’à dire au fondateur de SpaceX « d’aller se faire voir« . L’échange a commencé avec une proposition d’Elon Musk de paix entre Kiev et Moscou basée sur de nouveaux référendums sous supervision de l’ONU, l’abandon de la Crimée à la Russie et d’un « statut neutre » pour l’Ukraine. Le milliardaire américain a laissé à ses abonnés sur Twitter le choix de voter « Oui » ou « Non » à cette proposition. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu avec un autre sondage pour ses abonnés : « Quel Elon Musk préférez-vous, celui qui soutient l’Ukraine ou celui qui soutient la Russie ? » Le conseiller de la présidence Mykhaïlo Podoliak a proposé « un meilleur plan de paix » avec la « libération de ses territoires par l’Ukraine, y compris la Crimée annexée« , une « démilitarisation et dénucléarisation » de la Russie et que les « criminels de guerre » soient traduis devant la justice internationale. « Ma réponse très diplomatique est d’aller vous faire voir », a lancé pour sa part l’ambassadeur ukrainien en Allemagne Andriï Melnyk. Une victoire de l’Ukraine « peu probable », estime Musk Elon Musk a ensuite plaidé que la Russie pourrait choisir de mener une mobilisation plus large de sa population pour une « guerre totale » qui mènera à « une nombre de morts dévastateur dans les deux camps ». « Une victoire de l’Ukraine est peu probable dans une guerre totale. Si vous vous souciez du peuple ukrainien, cherchez la paix », a-t-il écrit. Le président russe Vladimir Poutine, qui a décrété une mobilisation « partielle » et menacé de recourir à l’arme nucléaire face aux récents succès militaires ukrainiens, a appelé Kiev à « cesser les hostilités » et à « revenir à la table des négociations« . Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev ne négociera pas avec Moscou tant que Vladimir Poutine sera président. En partenariat avec Europe 1.