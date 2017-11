Un 13ème Hura Tapairu qui s’annonce exceptionnel

Le Hura Tapairu est victime de son succès : la Maison de la culture a dû fermer les inscriptions plus tôt que prévu et certaines soirées affichent déjà presque complet. En tout, 38 formations participent au concours, qui aura lieu du 22 novembre au 2 décembre 2017.

Après un Heiva un peu boudé par les groupes de danse professionnels, s’annonce un très riche Hura Tapairu. Contrairement aux années passées, la compétition commence d’ailleurs un mercredi, le 22 novembre, et non un jeudi, pour permettre à toutes les formations de se produire au Grand théâtre de la Maison de la culture. C’est l’occasion, pour certains, de « maintenir l’activité et la cohésion du groupe », souligne le ministre de la Culture. Pour d’autres, c’est un premier pas vers To’ata, précise Heremoana Maamaatuaiahutapu.

L’avantage, aussi, pour les groupes de danse, c’est qu’une participation au Hura Tapairu coûte moins cher que de concourir au Heiva i Tahiti. D’une manière générale, « c’est une compétition moins contraignante que le Heiva », fait remarquer le ministre de la Culture.

Les critères de notation sont toutefois similaires à ceux du Heiva, note Fabien Dinard, directeur du Conservatoire artistique de Polynésie française et président du jury de ce 13e Hura Tapairu. La différence, c’est que toute erreur se voit sur la scène du Grand théâtre. L’exigence est donc encore plus grande qu’à To’ata, estime Fabien Dinard.

Comme chaque année, Vanina Ehu, Moana’ura Teheiura et Matani Kainuku feront aussi partie du jury. Deux anciens vainqueurs du Hura Tapairu les rejoignent pour cette 13e édition : Poerava Taea et Teraurii Piritua. Fabien Dinard fait remarquer que « les résultats de cette compétition sont rarement contestés ».

Ce Hura Tapairu concorde avec la tenue d’un stage international de pratique des arts traditionnels au Conservatoire. Un groupe mexicain profite de l’occasion pour se produire hors concours, le mercredi 29 novembre au Grand théâtre en ouverture de la soirée du Hura Tapairu.

Pratique :

Les soirées auront lieu du mercredi 22 au samedi 25 novembre, et du mercredi 29 novembre au vendredi 1er décembre, à 19h, au Grand théâtre de la Maison de la culture. La finale aura lieu le samedi 2 décembre, à 16h.

Les billets sont en vente à TFTN et en ligne, www.huratapairu.com. Tarif unique de 1 500 Fcfp par soirée, sauf pour la finale, où les places sont à 2 500 Fcfp.