Un 14-Juillet sous le signe de la crise sanitaire

À l’occasion de la célébration de la fête nationale, une cérémonie protocolaire a été organisée ce mardi au Monument aux Morts de Papeete sur l’avenue Pouvana’a a Oopa. Cette commémoration de la Fête nationale du 14 juillet 2020 a été présidée par Dominique Sorain, Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en présence des autorités de l’État et du Pays.

C’est avec un temps morose qu’à eu lieu ce mardi la traditionnelle fête nationale du 14-Juillet qui commémore la prise de la Bastille de 1789 et la fête de la Fédération de 1790. Devant de nombreux badauds, la cérémonie a débuté par une remise de décorations. Mareva Tourneux a été gradée Chevalier de la Légion d’honneur. La médaille de Chevalier de l’Ordre national du mérite a été remise à Gisèle Matteï et Malia Folituu. Six médailles militaires ont également été remises.



Ces remises ont été suivies d’un discours très attendu du haut-commissaire Dominique Sorain. Il a d’emblée rappelé que le 14-Juillet « était un événement particulier pour tous les territoires de la République (…), ajoutant :« les valeurs de la République s’adaptent à la situation de chaque territoire, en particulier au statut d’autonomie de la Polynésie française, ces valeurs occupent une place importante au sein de la riche culture polynésienne. »

Honneur aux travailleurs et bénévoles de la crise sanitaire

Le haut-commissaire n’a pas manqué de préciser que ce 14 juillet 2020 avait « un caractère très singulier » en raison du contexte sanitaire. Le traditionnel défilé n’a pas eu lieu en raison des circonstances liées au Covid-19. À cette occasion, des bénévoles, des personnels des cellules de crise de l’État et du Pays ont formé une délégation aux cotés des troupes militaires. Ils ont été salués par les autorités pour leur mobilisation au profit de la population polynésienne. « Et c’est aussi en raison de cette crise que les fondements de notre République doivent être encore plus présents. »

Dominique Sorain a également souligné l’unité de la Polynésie pendant cette crise sanitaire « Les épreuves que nous avons traversées ont montré notre sens de la communauté et de la solidarité en Polynésie française (…) grâce à chacun d’entre vous, nous avons tous ensemble gagné une première bataille contre l’épidémie ». Le haut-commissaire a conclu que cette solidarité était « un bien précieux en Polynésie » et qu’il était « primordial de conserver cette solidarité afin de préserver notre fenua ».