Un 15ème Fifo tourné vers l’environnement

La 15ème édition du Festival international du film documentaire océanien (Fifo) se déroulera du 3 au 11 février prochain. Pas moins de 53 films seront projetés durant le festival, dont 14 en compétitions. Des films qui, cette année, porteront un message environnemental auprès des peuples océaniens.

147 documentaires inscrits, 53 films sélectionnés pour être diffusés, 14 films en compétitions, 16 hors compétitions, 12 écrans océaniens et 11 courts-métrage documentaires. Voici le Fifo 2018 en quelques chiffres. En février, le monde audio-visuel océanien a rendez-vous à la Maison de la culture pour neuf jours d’échange. Si la question identitaire est l’un des thèmes phares de chaque festival, cette année les réalisateurs se sont penchés sur les problématiques environnementales. Il sera question des océans menacés par la pollution, des catastrophes naturelles, de la déforestation et de ce que cela engendre pour les populations océaniennes. Autant de thèmes portés par des personnalités atypiques que l’on retrouve dans chaque Fifo.

Du côté de la participation, on retrouve les pays habitués tels que la Nouvelle-Zélande, Hawaii, l’Australie, la Nouvelle-Calédonie et pour la première fois un film en provenance du Timor. Les films du fenua sont également représentés avec une sélection en compétition : Pouvana’a, ni haine, ni rancune de Jacques Navarro-Rovira. Trois autres films de Polynésie française ont été sélectionnés, mais hors compétition : le documentaire sur le chanteur Barthélémy, celui sur le surfeur Michel Bourez et enfin sur l’évènement Rame avec Alexandra.

Une nouveauté est à noter sur les ateliers avec la collection Iti, un appel à scénarios. Cinq scénarios seront choisis pour être développés dans l’année et présentés au Fifo 2019. Un thème est imposé, celui du Tabu. La société Archipel Production, avec Polynésie 1ère, France O et l’Afifo, espèrent ainsi créer une collection de courts-métrages et l’alimenter chaque année.