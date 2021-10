Un 4-étoiles à Raiatea en 2023

Le ministère du Tourisme, s’est rendu, samedi dernier à Raiatea, pour assister à la présentation du nouveau projet hôtelier 4 étoiles, le Apatoa Beach & Garden Village, dont l’ouverture est prévue en avril 2023.

La sénatrice Lana Tetuanui, les maires de Tumaraa, Cyril Tetuanui, et d’Uturoa, Matahi Brotherson accompagnés d’élus municipaux, le président de la CCISM, Stéphane Chin Loy, et la présidente de l’association des femmes chefs d’entreprises de France (FCE) Carine Rouvier, étaient également présents à cette cérémonie.

Après avoir investi pendant 22 ans dans l’industrie de précision aéronautique, Nathalie et Didier Candalot ont choisi d’investir en Polynésie française. Gérants de la SARL Apatoa, ils ont présenté, samedi dernier, un projet hôtelier 4 étoiles sous l’enseigne commerciale Apatoa à Fetuna, commune associée de Tumaraa à Raiatea.

Le programme d’investissement consiste en la réalisation d’un hôtel de tourisme 4 étoiles disposant de 16 clés réparties : 5 bungalows garden confort, 10 bungalows beach luxe, et une villa panoramique exclusive.

Ce programme de construction prévoit par ailleurs la réalisation de plusieurs espaces communes tels que :

1 restaurant de 60 couverts ;

1 espace bar et terrasse ;

1 spa composé d’un espace soins du corps, soins beauté ainsi qu’une salle de fitness ;

1 espace culturel et événementiel avec notamment la présence d’un marae ;

1 piscine avec bassin ;

1 plage aménagée

Comme l’ont rappelé les porteurs de projet, ce futur hôtel permettra de proposer un produit axé sur le luxe et l’écologie et intégrera les 3 dimensions fondamentales du développement durable que sont l’économie, l’écologie et le social.

L’architecture s’inspirera de 2 coquillages très présents en Polynésie française que sont les « trocas » et les « 7 doigts ». Toujours dans un souci d’intégration du projet dans l’environnement, des espèces végétales mais également des espèces indigènes seront implantées afin notamment de créer des haies naturelles entre les unités d’hébergement et dans tout l’établissement.

Enfin, en matière d’emplois et durant la phase de construction, les travaux seront confiés à 3 entreprises locales tandis qu’en phase d’exploitation le futur hôtel permettra de créer 25 emplois qui seront recrutés principalement dans la commune de Tumaraa et les communes limitrophes.

A l’occasion de la présentation, le ministère du Tourisme a souhaité remercier le couple Candalot de continuer à croire en la destination malgré la situation de crise. Ce projet apportera un souffle nouveau à la commune de Tumaraa.

Pour le ministère du Tourisme, ce projet s’inscrit dans la stratégie Fari’ira’a Manihini 2025 participant à la diversification de l’offre d’hébergement de l’île de Raiatea. Il s’ajoute ainsi aux 3 établissements hôteliers de l’île qui composent le parc de 87 hébergements touristiques.

L’ouverture de l’hôtel est prévue pour avril 2023.

Avec communiqué