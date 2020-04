Un 56e cas de covid-19 détecté

Le point de situation de la cellule sanitaire de ce lundi 20 avril montre qu’un cas supplémentaire a été détecté en Polynésie française, portant le total depuis le 10 mars dernier à 56. Le nombre total de dépistages est de 1 515.

Après une accalmie d’une semaine, durant laquelle le nombre de cas était resté à 55 malgré une campagne de dépistage intensifiée, la cellule sanitaire fait état ce lundi matin d’un nouveau cas positif au covid-19.

Du lundi 13 avril au dimanche 19 avril, 521 tests n’avaient pas décelé de nouveaux cas.

Ce matin, avec 74 nouveaux tests réalisés, un 56e cas a été dépisté.

Nouvelle présentation des chiffres : 19 personnes « ne présentant plus de signes de la maladie »

De nombreuses demandes du grand public ont conduit le Pays a communiquer désormais sur le nombre de personnes dépistées positives mais ne présentant plus de signe du covid-19 : elles sont à ce jour 19, ce qui porte à 37 le nombre de personnes sous surveillance active des autorités. À noter qu’elles se refusent, dans l’état actuel des connaissances scientifiques, à prononcer la « guérison » de ces 19 personnes. Mais cela signifie qu’il est désormais possible à ces personnes de sortir de l’isolement strict auquel elles étaient astreintes, avec surveillance policière, et de rejoindre le régime de confinement général de la population.