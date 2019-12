Un air de Noël sous la nef du CHPF

Samedi s’est tenu sous la nef du centre hospitalier de Taaone le traditionnel concert de Noël des formations classiques du Conservatoire. Un concert pour remonter le moral des malades, surtout des plus petits, en cette période d’avant fêtes.

La nef de l’hôpital avait comme un air de cathédrale d’où montaient des chants à la gloire de Noël. Surplombant le cœur du centre hospitalier, accoudés aux balustrades, de nombreux malades avaient quitté leur chambre pour aller cueillir un peu de réconfort, attirés par les chants des élèves du conservatoire.

Un conservatoire qui a fait les choses en grand. Plusieurs formations de la section classique de l’établissement étaient présentes. Les pianistes, les choeurs des enfants et des adultes, et les ensembles des flûtes et des clarinettes. On écoute Frédéric Cibard du Conservatoire artistique de Polynésie française.

Le moral des malades est primordial pour accélérer la guérison, surtout lorsqu’il s’agit des enfants et en période de fêtes, il ne faut pas qu’ils se sentent à l’écart. Ce que nous confie le père d’un petit malade qui n’a pas perdu une miette du concert.

Le prochain concert des élèves du conservatoire se tiendra samedi prochain dans les jardins de Paofai à l’occasion du Noël des solidarités et pour clôturer l’année, 800 élèves des classes d’arts traditionnels se produiront le 14 décembre place To’ata à 16 heures.