Un an de plus pour acheter sa balise de détresse

Les professionnels de la mer ont un an supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2020, pour mettre à jour leur équipement de sécurité. Les dernières dispositions en la matière avait été votées en décembre 2017 et les marins avaient initialement jusqu’au 1er octobre 2018 pour se mettre en conformité. Le gouvernement souhaite profiter du délai pour voter une aide pour les professionnels du secteur.

Durant le dernier conseil des ministres, le gouvernement a choisi de prolonger d’un peu plus d’un an la date à laquelle les professionnels de la mer devront avoir mis à jour leur matériel de sécurité. Initialement, ils avaient jusqu’au 1er octobre 2018, comme prévu par la délibération relative aux télécommunications à bord des navires votée en décembre dernier. Le gouvernement explique vouloir faire passer une loi de Pays qui permettra aux professionnels d’obtenir une aide pour l’acquisition de matériel aux normes. Les marins polynésiens ont donc maintenant jusqu’au 1er octobre 2020 pour s’équiper de balises de détresse et autres radios. Ce délai ne concerne que les navires existants.

L’intégralité du conseil des ministres :